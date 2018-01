La Junta lleva paralizadas casi 1.000 peticiones de licencia de VTC

La Junta de Andalucía lleva paralizadas cerca de 1.000 solicitudes, en concreto 992 peticiones, de autorizaciones para vehículos de transporte concertado VTC, en aras de "equilibrar la proporción entre estos vehículos y los taxis", para lo cual ha ido requiriendo informes a los ayuntamientos, que debían ser denegatorios, una vez recibidas las sentencias favorables a otorgar más licencias de VTC.

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha explicado a Europa Press que la Junta parte de la premisa y del compromiso adoptado en las reuniones con los taxistas de "ir tomando decisiones que fueran acercando la proporción que dice la ley y que hoy está rota por el agujero y ventana legal que había a falta de una reglamentación".

Ha apuntado que las decisiones administrativas de la Junta están inspiradas en el hecho de considerar que "se había traspasado el umbral de proporción del 1/30 --un vehículo VTC por cada 30 licencias de taxis--", pero ha apuntado que "en los tribunales se interpretaba que no, al no estar en vigor la nueva norma", por lo que los tribunales "merced al agujero legal", han ido dando la razón a las empresas de VTC y aceptando vía sentencias la autorización de más licencias.

"La conclusión es que, en cumplimiento de las sentencias estimatorias, la administración automáticamente había concedido las licencias, hasta ahora", ha explicado López.

No obstante, ha indicado que la Junta "en el ámbito de sus capacidades ha actuado para acercarse a la realidad práctica", de manera que "se debe buscar la manera para que convivan de forma armoniosa los dos subsectores".

Felipe López ha explicado que la Consejería de Fomento y Vivienda ha puesto en marcha una serie de medidas para alcanzar un equilibrio entre taxis y vehículos de alquiler con conductor (VTC), entre las que se encuentra la denegación de nuevas autorizaciones de VTC si los ayuntamientos estiman que son necesarias.

En ese sentido, ha explicado que la Junta "ha cambiado el automatismo" ante las sentencias judiciales dictadas que llevaban a retrotraer el expediente y finalmente autorizarlo. "Antes aceptábamos el pronunciamiento de los tribunales y autorizábamos las licencias, pero ahora estamos actuando de una manera que permite cumplir las sentencias pero nos permite regular las autorizaciones de VTC", ha añadido.

Así, según ha referido, la Junta puede "en base a una disposición de la propia norma", solicitar un informe municipal, una vez que se haya dictado una sentencia estimatoria de las peticiones de licencias de las VTC, y no "estar en un mero automatismo de aceptar la sentencia".

La Junta pregunta de esta forma a cada ayuntamiento "si entiende que esta petición es razonable para que le sea concedida y otorgada la licencia, y si el ayuntamiento dice que no, entonces estamos denegando esas peticiones de autorizaciones de VTC", pero todo ello tras las sentencias estimatorias a favor de las VTC que se vayan produciendo.

La Junta ha decidido solicitar informe municipal a los ayuntamientos para resolver las solicitudes de autorizaciones de VTC, ya que "son las administraciones locales quienes están más cercanas a la realidad del municipio y quienes deben expresar su parecer al respecto". En caso de que tal informe resultara negativo, la Consejería denegará las autorizaciones de VTC.

DATOS POR PROVINCIAS

En concreto, se han paralizado la concesión de 44 autorizaciones de licencias para VTC en Almería --una vez dictadas sentencias estimatorias--; diez en Algeciras (Cádiz); 35 en Córdoba; 35 en Granada; 366 licencias paralizadas en Málaga-- a las que se sumarán otras 497 pendientes de sentencia que se prevé que tengan el mismo camino, según el consejero--; y diez en Sevilla.

El consejero ha explicado que en la mayor parte de los casos se han denegado o se van a denegar tras recibir informes municipales negativos. El consejero ha precisado que estas decisiones administrativas pueden ser recurridas por los peticionarios "pero éstos no podrán invocar que hemos denegado las licencias invocando la proporción 1/30, que según los tribunales no estaba en vigor en los años 2010, 2011, 2012 y 2013".

"Nosotros hemos cumplido las sentencias, y la paralización y denegación se está efectuando en base a ese proceso, otra interpretación contenida en la norma, de que los ayuntamientos pueden emitir un informe sobre la pertinencia o no de que haya más licencias de vehículos VTC; nosotros estamos consultando a los ayuntamientos y, teniendo en cuenta su opinión, decimos que no, pero no hemos traspasado el 1/30".

El consejero considera que aparte de esas medidas tomadas por la Consejería, "el Gobierno central debe tomar medidas en el ámbito de su responsabilidad para ir a la proporción 1/30".

"Todas las que nos están llegando las trasladamos al ayuntamiento, que toma una posición y por el momento prácticamente todos han sido pronunciamientos desfavorables", ha aseverado López, quien ha resaltado que "los ayuntamientos están siendo receptivos".

"Está dentro de nuestra responsabilidad de cumplir con los compromisos", ha aseverado López, quien ha rechazado la petición de los taxistas a Junta y ayuntamientos que regulen una licencia para VTC en el ámbito urbano, como en Madrid o Barcelona, toda vez que el consejero considera que "se trata de legislación básica del Estado, por lo que crear esa nueva licencia supondría crear VTC andaluzas".

"Reglamentar desde aquí sería añadirle otro problema al que ya existe, pues sería una autorización de VTC de ámbito andaluz, y esa frontera no la podemos traspasar", ha añadido el consejero, quien ha valorado que el Gobierno haya aceptado el planteamiento de la Junta de que el registro telemático sea de ámbito nacional, "pues no sería operativo hacerlo sólo en algunas comunidades autónomas".