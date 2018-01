El Betis se lleva un derbi frenético y con goles (3-5)

El Real Betis ganó 3-5 al Sevilla en un derbi frenético y con muchos goles y le brindó el mejor regalo de Reyes a su afición, al volver a vencer en un duelo sevillano en liga casi seis años después y en el estadio del eterno rival.



Los béticos, que ya habían ganado 0-2 en la Liga Europa en 2014 en el Sánchez Pizjuán, aprovecharon los errores defensivos del Sevilla y demostraron más intensidad, lo que les llevó, tras una primera mitad igualada, a adelantarse dos veces e irse al descanso con 2-2 y a rematar la faena en una segunda mitad con cuatro goles más (uno local y 3 visitantes) ante el naufragio de los sevillistas.



El primer derbi del curso se presentaba un tanto atípico, pues en el Sevilla debutó en Liga y en el Sánchez Pizjuán su nuevo técnico, Vincenzo Montella, que se estrenó el miércoles en la Copa (0-2) en Cádiz, pero con sólo ocho días en el cargo tras la destitución de Eduardo Berizzo, lo que abría las incógnitas sobre su modelo de juego.



El duelo sevillano llegó con los pronósticos más igualados de los últimos años, pese a ir quintos los locales, con 8 puntos más que el Betis, decimocuarto, pero ambos exigidos en su lucha por meterse en plazas de 'Champions' tras tres partidos sin ganar y en su afán de subir puestos y recobrar su buen inicio liguero, respectivamente.



Sin el sancionado Amat, Setién también debutó en un partido de la máxima rivalidad, pero ni él ni su segundo, Éder Sarabia, estuvieron en el banquillo por sanción. Recuperó a Javi García y Guardado, con el argelino Boudebouz en la derecha y Joaquín a pierna cambiada.



En los sevillistas, Montella repitió el once que ganó en Cádiz con dos cambios: el argentino Franco Vázquez en la media punta, por la sanción del argentino Pizarro, y el francés Ben Yedder en punta, por el colombiano Muriel, en un choque que tuvo un inicio eléctrico.



Hasta tal punto fue veloz y sorprendente el arranque que sólo se llevaban 23 segundos cuando el Betis silenció el Sánchez Pizjuán, al marcar el canterano Fabián Ruiz el 0-1 de un zurdazo ajustado al poste desde la frontal del área en un fallo de la zaga local.



Este rápido varapalo espoleó al Sevilla, que, tras un cabezazo fuera del danés Kjaer, le imprimió ritmo a su fútbol y desarboló al cuadro verdiblanco, dirigido desde la banda por Marcos Álvarez -preparador físico-. Así, pronto llegó el 1-1 al rematar Ben Yedder en el área chica una falta botada por Escudero en el minuto 13.



Los béticos tuvieron que recomponer su zaga al lesionarse el lateral derecho Barragán. Entró al campo el canterano Francis, que suele jugar más adelantado, pero el juego siguió igual de trepidante e intenso por parte de ambos, con algunos fallos en defensa.



El Sevilla quiso imponer su mayor dominio, pero, en su segunda ocasión, fue de nuevo el Betis el que se adelantó (1-2) en una falta botada desde la derecha por Joaquín que el marroquí Feddal -muy acertado en defensa- cabeceó al fondo de la red, a los 21 minutos.



Ello obligó a los blanquirrojos a volver a irse arriba en busca del gol y acelerar el ritmo, lo que, tras avisos de Escudero, Nzonzi y Ben Yedder que abortaron Feddal en dos ocasiones y el meta Adán, le dio sus frutos a seis del descanso, al lograr el 2-2 con un testarazo del danés Simon Kjaer, tras un pase de cabeza de Vázquez.



En la recta final de la primera mitad, los locales fueron los que más lo intentaron, con una ocasión a la que no llegó Nolito y, sobre todo, un cabezazo de Franco Vázquez que salió rozando un poste.



En la reanudación volvió a variar el guión. El Sevilla, que sacó al argentino Correa por un apagado Vázquez, perdió gas e intensidad. Nublado en ataque y muy débil en defensa, no le salió casi nada y tuvo errores claros que aprovechó el Betis, que se adueñó del balón y también supo salir rápido a la contra.



El mexicano Guardado ya había rozado el gol a los 4 minutos, pero su tiro dio en el poste derecho, rebotó luego en Sergio Rico y el rechace también lo mandó al palo Fabián, pero ya en fuera de juego. Fue el preludio de dos goles seguidos del Betis que lo pusieron con 2-4 antes del ecuador de esta mitad, en pleno desconcierto local.



El 2-3 llegó a los 63 minutos al definir el danés Riza Durmisi ante Rico, tras un pase genial de Boudebouz a la espalda de la zaga, y sólo un minuto después, ante la debacle defensiva del Sevilla, amplió su cuenta por medio de Sergio León, que anotó el cuarto de un toque sutil tras una contra que acabó en un gran servicio de Tello.



Los sevillistas no se rindieron, tiraron de orgullo y se metieron de nuevo en el choque con un tanto de cabeza de Lenglet a centro de Nolito, en el 67.



Poco después pudieron empatar, pero Nzonzi cabeceó al larguero en un partido loco y cada vez más abierto. Aún así, el Betis, ordenado y sin renunciar al contragolpe, se defendió y aguantó bien a pesar de sufrir el asedio del Sevilla en los últimos minutos.



Además, en el tiempo añadido redondeó su valioso triunfo al culminar Tello una contra y lograr el 3-5 final. Algo que no lograba en un derbi en Liga desde hace casi seis años.







- Ficha técnica:



3 - Sevilla: Sergio Rico; Corchia (Sarabia, m.85), Kjaer, Lenglet, Escudero; Nzonzi, Banega; Jesús Navas, Franco Vázquez (Correa, m.57), Nolito (Muriel, m.69); y Ben Yedder.



5 - Real Betis: Adán; Barragán (Francis, m.16), Feddal, Mandi, Durmisi; Javi García; Boudebouz, Guardado, Fabián (Camarasa, m.76), Joaquín (Tello, m.60); y Sergio León.



Goles: 0-1, M.1: Fabián. 1-1, M.13: Ben Yedder. 1-2, M.21: Feddal. 2-2, M.39: Kjaer. 2-3, M.63: Durmisi. 2-4, M.64: Sergio León. 3-4, M.67: Lenglet. 3-5, M.95: Tello.



Árbitro: Jesús Gil Manzano (C. Extremeño). Amonestó a los locales Banega (m.25), Escudero (m.73) y Lenglet (m.80), y a los visitantes Francis (m.33), Feddal (m.66), Mandi (m.68), Sergio León (m.80), Tello (m.86) y Adán (m.90).



Incidencias: Partido de la decimoctava jornada de LaLiga Santander disputado en el Ramón Sánchez Pizjuán ante algo más de 42.000 espectadores, que llenaron los graderíos, y entre ellos unos 600 béticos en la zona acotada para la afición visitante. Césped en perfecto estado. Asistieron el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y el seleccionador de Argentina, Jorge Sampaoli, entre otras autoridades.