'L.O.L Surprise' y otros juguetes estrella de Navidad

Después de abrir los regalos, los más pequeños disfrutan del Día de Reyes estrenando los juguetes que los Reyes Magos han dejado debajo del árbol. Además de las muñecas 'L.O.L. Surprise' y la fábrica 'Slime Factory' algunos juguetes han acaparado el protagonismo en las cartas que los niños entregan a los Reyes.

Pese al aumento de ventas de robots, drones y otro tipo de artículos tecnológicos, los juguetes tradicionales "se mantienen siempre", como las cocinitas y la plastilina.



"La robótica está aumentando mucho", ha explicado el responsable de marketing de Tió Sam, Javier Tenor, pero "lo tradicional se vende siempre", como las figuras de Lego y Playmobil, los triciclos o los supermercados de juguete.



Los drones y los robots, para montar y programar, suben en ventas, así como un nuevo tipo de juguete que combina el juego manual con el digital, a través del móvil, aunque "aún es una pequeña parte del mercado", ha añadido Tenor.



Este año ha triunfado la colección de Lego de Starwars, y de Playmobil la de los Cazafantasmas y de los romanos, aunque estas tendencias son diferentes cada año porque "las referencias van cambiando", según Tenor.



Las series y los programas infantiles de televisión tienen un papel clave en la popularidad de los juguetes porque "marcan mucho las tendencias del mercado", han explicado expertos.



Este año también están muy demandadas las princesas Disney, los juguetes de la serie televisiva Lady Bug y los de Ben 10, una serie americana de dibujos animados.



"España es un país de muñecas", han destacado desde el Corte Inglés, porque es donde se venden más juguetes de este tipo y también "uno de los principales exportadores".



Hay distintos tipos de muñecas, entre los cuales las muñecas bebé con y sin mecanismo, como Nenucos y Baby Born, las "fashion doll", como las Barbies o las superheroínas, y las minimuñecas, como por ejemplo Pin y Pon y las Barriguitas.



Entre las marcas más buscadas estos días se encuentran Nenuco y Pin y Pon.



La recuperación económica tras la crisis ha sido progresiva en los últimos años, aunque este año en particular no se ha detectado un aumento en las ventas, y según Tenor, "llevará tiempo recuperarse del todo".



Desde la Fundación Pere Tarrés recuerdan la importancia de que los juguetes "estimulen" en el niño la imaginación, la creatividad y la cooperación, y no se usen solamente para fomentar el consumismo y mantener al niño ocupado.



"El juego es la herramienta innata que usan los niños para aprender y conocer su entorno", han añadido, y por eso recomiendan los juegos donde el pequeño "participe de manera activa" y no sea sólo "un simple espectador".



Además, es importante "compartir tiempo de juego" con los pequeños, porque es una manera de "fortalecer los vínculos afectivos y educativos entre padres e hijos".



Desde la Fundación también apuestan por los juguetes producidos con materiales respetuosos con el medio ambiente y los vendidos en el comercio de proximidad, que muchas veces tienen productos hechos con "materiales de calidad que duran más tiempo".