Felipe VI "Gracias por tantos años de servicio leal a España"

Felipe VI ha rendido hoy homenaje al Rey Juan Carlos, al que ha felicitado con motivo de su 80 cumpleaños y le agradecido "tantos años de servicio leal a España" y su "ejemplo vistiendo con honor el uniforme" de militar.



El Rey ha dedicado unas palabras a su padre al comienzo de su discurso en la ceremonia de la Pascua Militar celebrada en el Palacio Real con la presencia de doña Letizia y doña Sofía, a la que también ha felicitado, puesto que cumplirá 80 años en noviembre.



La Pascua Militar ha sido el primero de los actos previstos este año como homenaje a don Juan Carlos I y a doña Sofía, que no acudían al solemne acto castrense desde enero de 2014, meses antes de la abdicación.



Tanto en los saludos previos a las autoridades como en el Salón del Trono, donde se han pronunciado los discursos, los cuatro Reyes han estado juntos, una imagen que no ha sido habitual desde el relevo en la Corona.



Como mando supremo de las Fuerzas Armadas y en nombre de todos los militares, don Felipe ha expresado su felicitación al "antiguo capitán general" por su cumpleaños, que ayer, viernes, celebró con una comida familiar en el Palacio de la Zarzuela.



"Felicidades, Majestad, y gracias también por tantos años de servicio leal a España, por tu ejemplo vistiendo con honor el uniforme y siempre velando por la excelencia y el compromiso de nuestras Fuerzas Armadas con nuestra democracia, nuestra libertad y nuestra seguridad", ha subrayado el Rey.



Felipe VI ha vestido el uniforme de gala de almirante de la Armada, mientras que su padre, apoyado en el bastón que viene usando desde hace meses, ha optado por el del Ejército de Tierra.



El jefe del Estado ha recordado que su primera celebración de la Pascua Militar fue en 1986 como caballero cadete de la Academia General Militar.



Según el Rey, su padre le animó entonces "a vivir la lealtad, la obediencia, la austeridad, el compañerismo y el amor a España como inspiración fundamental de los actos en la vida militar".



"Sin duda, aquellas palabras de vuestra Majestad, así como la educación recibida en las academias militares, han sido una parte muy importante de mi formación integral como persona. Porque estos valores son virtudes y sentimientos que presiden la forma de actuar de los militares españoles", ha añadido.



El jefe del Estado ha querido igualmente felicitar por adelantado a su madre, que "tanto cariño y cercanía ha demostrado siempre hacia la gran familia militar".



A la Pascua Militar han acudido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y el de Interior, Juan Ignacio Zoido, así como los principales mandos de los tres Ejércitos y de la Guardia Civil.



En su intervención previa a la de Felipe VI, De Cospedal también ha transmitido su "afectuosa felicitación" a don Juan Carlos en nombre de los tres Ejércitos y la Guardia Civil.



"Vuestra presencia, con la de la Reina Sofía, nos honra hoy en este acto de tantas evocaciones históricas para nuestro país. Nuestro país: la España democrática y moderna, cuya construcción vos liderasteis desde los pilares de la reconciliación, la convivencia y la concordia", ha subrayado la ministra.



De Cospedal ha expresado su "más profundo respeto" a Felipe VI y sus "mejores deseos de salud y felicidad" en el nuevo año, también a la Familia Real y a todos los españoles.



El reconocimiento institucional y los elogios a la figura de don Juan Carlos han tenido lugar un día después de festejar su aniversario con el multitudinario almuerzo en Zarzuela, que congregó a unas 70 personas.



Entre ellas, la familia más directa, con excepción de la infanta Cristina, que se ausentó, al igual que sus hijos y su marido, Iñaki Urdangarin, que está pendiente de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso sobre la sentencia del caso Nóos que le ha condenado a seis años y tres meses de cárcel por diversos delitos.



Tras la Pascua Militar, están previstos otros actos para seguir rindiendo tributo a los Reyes eméritos, si bien no se han dado detalles de las próximas citas.



Zarzuela busca este reconocimiento después de que don Juan Carlos expresara su malestar al no contar con él en la conmemoración que hubo en el Congreso el pasado ames de junio para recordar el 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas de 1977.



Está por desvelar cuál será el papel de don Juan Carlos cuando se celebre en el Congreso el 40 aniversario de la Constitución el próximo 6 de diciembre.



Don Felipe ha definido la Carta Magna como "el gran pacto de convivencia entre los españoles sobre el que se asientan los derechos y libertades y el progreso económico y social" de España.