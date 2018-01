Podemos Andalucía seguirá "peleando" por hacer sus listas

Para q la pobreza termine de una..vez en Andalucía y en toda España. Se necesita un Gobierno de izquierdas en España y, que ese gobierno tenga la voluntad política de generar empleo en Andalucía y en toda España ¿cómo? Muy facil, que ese gobierno de izquierdas? Tenga la voluntad política de cerrar las puertas a los paraísos fiscales, donde van nuestras divisas públicas, que es lo q hace empobrecer al país, y cerrar las puertas de generar empleo, más bien lo q se genera es pobreza el paro y el empleo precario en toda España. Se necesita ya mismo, un gobierno fuerte de verdadera izquierdas q mire al parado, al masivo desempleo en toda Andalucía y erradique el empleo precario. PSOE- NO

Le votare porqué le quiero de presidenta. Los que apoyan a peperos han traicionado a toda Andalucía. Andalucía no puede seguir tercermundista, la que tiene más desempleo y la que paga más impuestos fiscales, la clase trabajadora, la que sufre el empleo pprecario, la que no tiene ayudas sociales y tampoco al igual que en Galicia, tampoco tiene las dignas ayudas sociales a la Ley de la Dependencia. Quiere decir que el PP y PSOE lo mismo es. Que los ricos los impuestos fiscales que nunca pagaron, que paguen el que más bienes tenga, los terratenientes.

