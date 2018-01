Montella prueba a su Sevilla en el exigente derbi ante el Betis

El italiano Vicenzo Montella cumple su segunda semana como entrenador del Sevilla tras la destitución del argentino Eduardo Berizzo y debuta el sábado en el banquillo del Sánchez Pizjuán en la siempre exigente visita del Real Betis de Quique Setién, que quiere volver a sonreír en un derbi hispalense.



Los 'eternos rivales' llegan con los pronósticos más igualados de los últimos años, pues al Sevilla se le resiste la victoria mil en Primera División tras tres jornadas seguidas sin ganar, lo que propició la salida de Berizzo, y el Betis ha vuelto a encontrar en las últimas semanas el rumbo que perdió y que le hizo estar muchos encuentros sin lograr la victoria.



Los sevillistas llevan unas estadísticas muy favorables en las últimas temporadas en estos partidos de la 'máxima rivalidad', ya que ganaron en ocho de los diez últimos, y por ello los verdiblancos ansían darle ya la vuelta a la serie y con ello una gran alegría a su afición.



Montella dirigió el pasado miércoles su primer partido como sevillista, en el estadio Ramón de Carranza ante el Cádiz en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey, y el 0-2 logrado fue un interesante inicio a su labor, en la que destacó la decisión de recuperar, tras muchas semanas apartado por Berizzo, al centrocampista francés Steven Nzonzi.



Para el sábado, no podrá contar con el medio de contención argentino Guido Pizarro, que debe cumplir un partido de sanción, por lo que es presumible que Nzonzi siga y que le acompañe en la zona el alemán Johannes Geis.



El preparador napolitano está en pleno proceso de conocer a sus jugadores y sus prestaciones, por lo que se abren incógnitas en distintas posiciones, como en los extremos, donde en Cádiz salieron de inicio y además marcaron Jesús Navas y Nolito.



No obstante, Pablo Sarabia y el argentino Joaquín Correa optan a esas demarcaciones, como la vuelta del goleador francés Wissam Ben Yedder a la delantera en detrimento del colombiano Luis Muriel.



Por su parte, Quique Setién se estrena en un derbi sancionado con tres partidos junto a su segundo, Eder Sarabia, por su expulsión ante el Athletic de Bilbao y tendrá que dejar bien sentadas sus instrucciones antes del partido por la imposibilidad disciplinaria de comunicarse con el banquillo y dar órdenes en el vestuario durante el descanso.



El cántabro afronta con casi todos sus jugadores, a excepción del sancionado Jordi Amat, este partido fundamental en el calendario de ambos equipos una vez que ha recuperado para la causa a dos de sus pilares básicos esta temporada, el mexicano Andrés Guardado y el mediocentro murciano Javi García.



El Betis encara su cita en el Pizjuán con la intención de romper la maldición que viene afrontando en sus últimos enfrentamientos con el eterno rival, y para ello recupera a su estandarte goleador, Rubén Castro, de vuelta de su cesión al fútbol chino y que, según ha confirmado Setién, entrará en la convocatoria para el choque.



Los béticos no renunciarán a su fútbol de toque, aunque habrán de armonizarlo con una mayor consistencia defensiva, tensión en las marcas y atención a las jugadas a balón parado para apurar sus opciones arriba e intentar romper su maleficio ante su rival, para lo que será básicos el concurso del central marroquí Zou Feddal.



Aunque el Sevilla parte como favorito, el del sábado nunca es un partido más en el que pueda imperar la lógica y en la que los dos equipos son conscientes de que lo que se juegan son, además de los puntos, el plus de saberse vencedor de la otra liga que se disputa en una ciudad dividida radicalmente en dos en lo futbolístico.



- Alineaciones probables:



Sevilla: Sergio Rico; Mercado, Kjaer, Lenglet, Escudero; Nzonzi, Geis; Sarabia, Éver Banega, Nolito; y Ben Yedder.



Real Betis: Adán; Barragán, Feddal, Mandi, Durmisi; Javi García; Tello, Guardado, Fabián, Joaquín; y Sergio León.



Árbitro: Jesús Gil Manzano (Comité Extremeño).



Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán.



Hora: 20.45 (19.45 GMT).



Puestos: Sevilla (5º. 29 puntos). Betis (14º. 21 puntos).



La clave: El manejo de la presión y los tiempos por parte de ambos equipos y evitar errores defensivos que decanten la balanza de uno u otro lado.



El dato: El Sevilla ha vencido al Betis en ocho de los diez últimos partidos, en los que el único resultado positivo de los béticos fue un empate a cero en Liga en diciembre de 2015.



Las frases:



Feddal (defensa del Real Betis) quiere "demostrar que el Betis reina" en Sevilla.



Muriel (delantero del Sevilla): "Sería genial ganar 2-0 o 3-0 el derbi".



El entorno: El Ramón Sánchez Pizjuán será una olla a presión para recibir al eterno rival en el debut en su banquillo del italiano Vincenzo Montella.