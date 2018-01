Don Juan Carlos celebra sus 80 años con la familia, pero sin Cristina

El Rey Juan Carlos ha celebrado hoy su 80 cumpleaños con una multitudinaria comida familiar en el Palacio de la Zarzuela a la que han asistido los Reyes y sus hijas, doña Sofía y la infanta Elena y en la que no han estado la infanta Cristina y sus cuatro hijos.



Don Juan Carlos ha reunido a unos 70 comensales, entre su entorno más cercano y otros miembros de su familia y la de la Reina Sofía, han informado a EFE fuentes conocedoras del encuentro.



Al frente de los invitados han estado don Felipe y doña Letizia, junto con sus hijas, la Princesa Leonor y la infanta Sofía.



También han acudido al banquete la infanta Elena y sus hijos, Felipe Juan Froilán y Victoria Federica.



La principal ausencia ha sido la de la infanta Cristina y la de sus cuatro hijos, puesto que se daba por hecho que no asistiría su marido, Iñaki Urdangarin, quien está pendiente de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso sobre la sentencia del caso Nóos que le ha condenado a seis años y tres meses de cárcel por diversos delitos.



Zarzuela ha colgado en su página web una fotografía en la que se ve a la Familia Real al completo -los Reyes, sus hijas, don Juan Carlos y doña Sofía,-, además de la infanta Elena y sus dos hijos, en una sala de Zarzuela con un árbol de navidad de fondo.



En el centro, aparece Juan Carlos I, con doña Sofía a la izquierda y Victoria Federica, a su derecha, y por delante, la Princesa de Asturias y su hermana Sofía.



En los extremos, están Felipe VI y Felipe Juan Froilán y al lado de ambos, doña Letizia y la infanta Elena, que tiene su mano en el hombro de su padre.



La última vez en que don Juan Carlos y doña Sofía posaron juntos ante los medios con sus tres hijos fue el 12 de octubre de 2011, en la celebración de la Fiesta Nacional.



No obstante, los cinco han coincidido desde entonces en público en algunas ocasiones, la última, el pasado 11 de mayo en el funeral de Alicia de Borbón-Parma, la tía del Rey Juan Carlos.



A la comida de hoy en Zarzuela se han sumado las hermanas del Rey Juan Carlos, las infantas Margarita y Pilar y sus respectivas familias.



También se ha extendido la invitación a toda la rama de los Borbón-Dos Sicilias, a la que el anterior jefe del Estado está muy ligado.



De este grupo forman parte las primas de don Juan Carlos, Teresa e Inés, y el sobrino de éstas, Pedro de Borbón-Dos Sicilias, duque de Calabria.



También han asistido a la celebración sobrinos, sobrinos segundos y ahijados del Rey Juan Carlos ante su deseo de tener a toda la familia alrededor para festejar su 80 cumpleaños.



Los invitados han podido degustar de menú huevo escalfado con sabayón de caviar, suprema de rodaballo con ratatouille de verduras, solomillo a la borche y arroz basmati.



De postre ha habido una selección de fruta cortada y la tarta de cumpleaños.



La celebración en público del 80 cumpleaños se ha reservado para mañana, sábado, cuando don Juan Carlos y doña Sofía asistirán a la ceremonia de la Pascua Militar junto a los Reyes en el Palacio Real.



Va a ser el primero de los actos que Zarzuela va a programar durante 2018 para festejar el 80 aniversario tanto de don Juan Carlos como de doña Sofía, que los cumplirá el próximo 2 de noviembre.



La iniciativa de organizar estos actos tiene lugar después de que el Rey Juan Carlos transmitiera su malestar por que no se contó con él el pasado mes de junio en la conmemoración en el Congreso del 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas de 1977.



Cuando don Juan Carlos cumplió 75 años, lo festejó en la intimidad y con la austeridad que imponía entonces la crisis económica, aunque recordó los momentos destacados de su reinado en una entrevista en la televisión pública con el veterano periodista Jesús Hermida.



En su 70 aniversario, en 2008, también lo celebró en privado, pero cuatro días más tarde convocó a casi 500 invitados, la mayoría de ellos figuras destacadas durante la etapa democrática, a una cena oficial en el Palacio de El Pardo, en la que estuvo acompañado por toda su familia.



Diez años antes, en 1998, el anterior jefe del Estado festejó su 60 cumpleaños en Bosnia con los soldados españoles que había destacados entonces en la misión de la OTAN en este país balcánico.



"¿Qué manera hay mejor que ésta de estar con mis tropas para celebrar mi cumpleaños? ", dijo aquel día don Juan Carlos, quien por la noche, lo celebró con un concierto de Plácido Domingo, Josep Carreras y Luciano Pavarotti.



Cuando cumplió 50 lo celebró en familia y asistió a un concierto que le dedicó el violonchelista ruso Mstislav Rostropovich.