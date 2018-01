Las cabalgatas de Reyes desafían a la lluvia con miles de andaluces

Miles de andaluces han salido a la calle a presenciar las cabalgatas de Reyes Magos, que se han mantenido para hoy en las capitales de la comunidad y en numerosas localidades, aunque han adelantado su salida en la mayoría de los casos debido a las altas probabilidades de lluvia al final de la tarde.



Los Reyes Magos recorren así las calles de los municipios que han decidido mantener la fecha tradicional de salida, ya que las previsiones meteorológicas han provocado que este año decenas de localidades hayan optado por modificar el día, por lo que algunos celebraron la cabalgata ayer y otros lo harán el fin de semana.



Las principales cabalgatas, las de las capitales de provincia, han decidido salir hoy, aunque han adelantado el inicio y han agilizado el recorrido para intentar esquivar a la lluvia.



En Sevilla, los Reyes Magos están en la calle desde las 16.00 horas y tienen previsto terminar su recorrido a las 19.46 horas, por lo que se reduce en casi dos horas respecto a años anteriores.



Las condiciones meteorológicas no han impedido que miles de sevillanos hayan salido a la calle, esta vez antes que nunca, para ver a Melchor, Gaspar y Baltasar en la tradicional cabalgata del Ateneo, que celebra este año su edición número ciento uno.



La cabalgata sevillana está compuesta por 34 carrozas y tiene un cortejo de 800 beduinos que prevén arrojar unos 120.000 kilos de caramelos y golosinas.



En Málaga los Reyes desfilan desde las 18.00 horas para repartir ilusión y 12.000 kilos de caramelos, todos ellos sin gluten.



Melchor, Gaspar y Baltasar realizarán, por primera vez en Málaga, una ofrenda al Niño Jesús al finalizar la cabalgata en la puerta de la catedral, donde además de un concierto, habrá un belén viviente.



Las once carrozas temáticas y las tres de los Reyes están diferenciadas en tres bloques: Fantasía, Navidad y Cortejo Real, y además cuentan con más de 20 pasacalles y grupos de música para ponerle así banda sonora a la noche más especial del año.



Las veintiuna carrozas de la cabalgata de Granada, considerada junto a la de Alcoy (Alicante) la más antigua de España y que ha reforzado este año la seguridad con un sistema de alerta acústico, han iniciado su recorrido como estaba previsto a las 17.30 horas y concluirán, si la lluvia no obliga a acortarla, en el Ayuntamiento.



En la estación de esquí de Sierra Nevada los Reyes Magos descenderán además, a partir de las siete de la tarde, por la pista iluminada de El Río, acompañados por un séquito formado por clubes y escuelas de esquí.



El Ayuntamiento de Córdoba también ha decidido adelantar media hora el inicio de la cabalgata, que salió a las 16.30 horas, y prevé completar el itinerario en unas cuatro horas.



La cabalgata de la capital cordobesa, compuesta por 14 carrozas, 4 pasacalles y 2 bandas de música, en la que participarán casi medio millar de personas y que organiza la Federación de Peñas con el apoyo municipal, salió de la Plaza de Santa Teresa y, tras recorrer las vías mas céntricas de la ciudad, llegará hasta la Avenida Agrupación Córdoba sobre las 20.15 horas.



En Cádiz, la cabalgata ha partido a las 15.00 horas y la amenaza de lluvia no ha impedido el discurrir de las siete carrozas del cortejo, que han salido dos horas antes de lo previsto y han completado el recorrido sin incidencias.



También han salido y han completado el recorrido las quince carrozas de la cabalgata de Jerez de la Frontera, que han comenzado a salir a las 16:00 horas, hora y media después de la coronación.



Además, unas 25.000 personas se han congregado esta mañana en el Llano Amarillo de Algeciras para celebrar el arrastre de latas, una tradición de la ciudad con la que los más pequeños llaman la atención de los Reyes Magos con el ruido de latas arrastradas por el suelo para conseguir que les traigan regalos.



Antes que en ninguna capital, los Reyes Magos han salido en Huelva, ya que desde las 14.00 horas recorren la ciudad en un itinerario adelantado dos horas con respecto a otros años, como consecuencia de las condiciones meteorológicas.



La cabalgata está integrada por catorce carrozas muy variadas que se centrarán en la literatura y cuentos infantiles, los personajes más tradicionales y también los de moda, y prevén repartir 14.200 kilos de caramelos, casi 4 millones.



En Almería los Reyes Magos han abandonado sobre las 17:45 horas la Alcazaba para recorrer diferentes calles de la capital almeriense hasta llegar media hora después a la Casa de Las Mariposas de la Puerta Purchena, para saludar a los niños y padres antes de iniciar su cabalgata por la ciudad a las 19:00 horas.



En su desfile por la ciudad repartirán 2 millones de caramelos, blanditos y aptos para celíacos, e irán acompañados por 12 carrozas, dos pasacalles, un dragón de la suerte y un séquito de 500 personas.



La cabalgata de Jaén ha adelantado en una hora y media su salida, a las 17.30 de la tarde, en un cortejo en el que participan unas 800 personas y está previsto que se repartan 6.500 kilos de caramelos.



Está ambientada en el mundo de la realeza, de los príncipes y princesas con personajes de cuento y fantasía como Blancanieves, la Bella y la Bestia, que han compartido este viaje por las principales calles de la capital jiennense con Frozen, Aladín, Jazmín, el príncipe de Egipto, Ariel y Eric, entre otros.



La nota política de la jornada está en la cabalgata de Marinaleda (Sevilla), pueblo del líder jornalero Juan Manuel Sánchez Gordillo, ya que va encabezada por una bandera palestina y un lazo amarillo para pedir la libertad de "los Jordis".