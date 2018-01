Puigdemont: "Ya no son presos políticos, son rehenes"

¡¡Si hombre,..rehenes.....y “dos huevos duros”!!. A ver si se quiere Vd. enterar de una vez (aunque lo sabe perfectamente), que están en la cárcel porque han incumplido las Leyes (Constitución y Estatuto de Cataluña inclusive), alentando a los suyos a manifestarse y a incumplir las Leyes, provocando inseguridad en Cataluña y en toda España, intentando por todos los medios poner en jaque la Democracia Española y nuestro Estado de Derecho, etc., etc., etc.,....y lo que es peor aún, riéndose de todo y de todos con cinismo y prepotencia......¿qué esperaban.....que por ser políticos estaban exentos de cumplir las Leyes y que la JUSTICIA no cumpliría con su obligación?. Pues, además de la Democracia y el Estado de Derecho, en España también funciona la JUSTICIA (con algunos fallos y defectos, como todo), así que ahora toca “apechugar” con lo hecho y con sus lógicas consecuencias.