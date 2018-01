La Caixa destina 66.000 euros a dos proyectos sociales en Sevilla

La Obra Social ”la Caixa” ha concedido ayudas por valor de 66.080 euros a dos entidades de la provincia de Sevilla. Los proyectos, que llegarán a 995 beneficiarios, han sido seleccionados en la convocatoria de Interculturalidad y Acción Social 2017.

La aportación a la convocatoria de Interculturalidad y Acción Social para el conjunto de España será este 2017 de 2,5 millones de euros destinados a 101 entidades sociales, que llegarán a 56.519 personas.

Esta convocatoria contempla cinco líneas de actuación, entre las que se cuentan la convivencia ciudadana intercultural, la gestión de la diversidad, el éxito escolar, la promoción de hábitos saludables, la prevención de la violencia, la mediación y la gestión de la diversidad:

• 49 proyectos de convivencia ciudadana intercultural, gestión de la diversidad, participación social y fortalecimiento comunitario: persiguen promover la convivencia intercultural, la integración y la participación social de las personas, fortalecer actitudes que promuevan el diálogo entre culturas, el reconocimiento mutuo de sus valores y la necesidad de derribar prejuicios, estereotipos y actitudes xenófobas

• 20 proyectos éxito escolar e implicación familiar en el proceso educativo: tiene como objetivo promover la igualdad de oportunidades, favoreciendo la implicación de las familias en el proceso educativo, en colaboración con centros educativos y otros recursos sociales.

• 16 proyectos de promoción de hábitos saludables y prevención de adicciones: educación y prevención en relación a conductas de riesgo y hábitos de consumo no saludables relacionados con las drogas, alcohol, sexo, alimentación, etc.

• 16 proyectos de prevención de las diversas formas de violencia: Violencia de género, sexual, intrafamiliar, en el entorno escolar, etc.

La convocatoria de Interculturalidad y Acción Social se enmarca en el Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales, que impulsa anualmente la Obra Social ”la Caixa”. En total, este año se prevé destinar más de 19,8 millones de euros al programa de ayuda a proyectos de iniciativas sociales que atienden diferentes áreas, siempre con el propósito de ofrecer oportunidades a los colectivos en situación de vulnerabilidad social.

Un 72% de los proyectos prevén trabajo en el hogar para fortalecer su implicación en el proceso educativo. En total, se trabajará con 3.488 familias. En otra vertiente, un 81% de los proyectos trabajaran para el fortalecimiento del tejido social comunitario.

Para la selección de los proyectos, además de evaluar los objetivos, la metodología y el impacto previsto, también se ha valorado la complementariedad con los recursos existentes en el territorio, el apoyo de la Administración y la colaboración efectiva entre las entidades a través del partenariado, la participación de los destinatarios, el voluntariado y la implicación de la comunidad donde se desarrollan.

El presidente de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Isidro Fainé, ha expresado su agradecimiento a todas las entidades que han participado en esta convocatoria. “El apoyo y la contribución de las personas que trabajan a diario en las entidades sociales y las ONG es el más importante de los capitales. La entrega y el entusiasmo con el que estas personas trabajan a diario para hacer de esta una sociedad más justa les hace absolutamente imprescindibles”, ha señalado el presidente de la Fundación Bancaria ”la Caixa”.



Convocatorias de ayudas a proyectos sociales 2017

Las líneas de actuación de las Convocatorias 2017 dan continuidad a las establecidas en 2016:

Promoción de la autonomía y atención al envejecimiento, la discapacidad y la dependencia

Proyectos que fomenten la calidad de vida, independencia y autonomía de las personas con discapacidad y de aquellas que, por razones de envejecimiento o enfermedad, sufren el deterioro de sus capacidades y de su salud.

Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social

Proyectos que promuevan el desarrollo educativo y social de niños, niñas y jóvenes, así como la igualdad de oportunidades para personas en situación vulnerable y de pobreza, siempre potenciando la familia como núcleo activo de todos sus integrantes.

Viviendas temporales de inclusión social

El acceso a la vivienda significa el acceso a una autonomía plena para colectivos en riesgo de exclusión. Esta convocatoria se dirige a entidades que trabajan por garantizar este derecho a personas con discapacidades o en situación vulnerable.

Inserción sociolaboral

Proyectos de inserción sociolaboral para personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social. La llamada también se extiende a entidades que mejoren la empleabilidad y la creación de puestos de trabajo.

Interculturalidad y acción social

La convivencia ciudadana de culturas distintas en espacios comunes es imprescindible para construir una sociedad justa. Convocatoria para entidades que trabajen por la participación social, el fortalecimiento de las comunidades, la prevención de la violencia y la mediación.

Acción social en el ámbito rural

Las áreas rurales suponen retos específicos por la baja densidad de población y el envejecimiento demográfico. Los proyectos de esta convocatoria deberán promover la autonomía de las personas mayores y dependientes y trabajar por la inserción socio laboral de personas de todas las edades en el campo.



Premios “la Caixa” a la innovación social

Un año más, la Obra Social “la Caixa" hará un reconocimiento especial a aquellos proyectos más disruptivos, por implementar nuevos modelos de intervención social o de gestión, o por aportar una visión transformadora de la sociedad, con la tercera edición de los Premios ”la Caixa” a la Innovación social.

Diez premios de 15.000 de euros supondrán un impulso extra para cada uno de los proyectos seleccionados por responder a los retos actuales y por mostrar capacidad para modificar una problemática social de una manera sostenible.

Obra Social: 510 millones de presupuesto

El compromiso de la Obra Social ”la Caixa” con las necesidades de la sociedad en la que desarrolla su actividad financiera y con el bienestar de las personas, uno de sus rasgos más definitorios desde su nacimiento en 1904, sigue más vigente que nunca. La entidad trabaja con un objetivo ineludible: contribuir a la construcción de una sociedad mejor y más justa, dando oportunidades a las personas que más las necesitan.

Acorde con estos principios y objetivos, la entidad mantiene en 2017 la misma voluntad de consolidar e intensificar la labor de la Obra Social. Esto se traduce en un aumento de su presupuesto hasta alcanzar los 510 millones de euros, frente a los 500 de los nueve años anteriores. Globalmente, la Fundación Bancaria ”la Caixa” impulsó en 2016 cerca de 50.000 iniciativas, de las que se beneficiaron más de 10,5 millones de personas.

La inversión se focaliza prioritariamente en el desarrollo de programas sociales con vocación transformadora. La lucha contra la pobreza infantil, el fomento del empleo entre colectivos vulnerables, el envejecimiento activo y saludable de las personas mayores y la atención a enfermos avanzados siguen siendo las líneas prioritarias de trabajo. La apuesta por la investigación y el conocimiento, así como el apoyo a la cultura, son también señas de identidad de la institución.