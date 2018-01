Rey Juan Carlos cumple 80 años y será homenajeado en la Pascua Militar

El Rey Juan Carlos celebra hoy su 80 cumpleaños, aunque no tiene previsto ningún acto público y será mañana, sábado, cuando reciba un primer homenaje por su aniversario con motivo de la ceremonia de la Pascua Militar que presidirá Felipe VI en el Palacio Real.



Don Juan Carlos alcanza los 80 años después de que cediera el trono a su hijo en junio de 2014 tras casi cuatro décadas de reinado.



El anterior jefe del Estado tiene intención de festejar hoy su cumpleaños con la familia, aunque será de forma privada, puesto que no hay previsto ningún acto público.



Será mañana cuando reaparecerá junto a don Felipe y doña Letizia en la Pascua Militar, un acto al que no asistía desde la edición de 2014, unos meses antes de su abdicación.



Ante el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la cúpula de los tres Ejércitos, Felipe VI pronunciará un discurso en el que se da por hecho que hará alguna mención a su padre con motivo de su 80 aniversario.



También estará presente en el Palacio Real la Reina Sofía, que este año también cumple 80 años el próximo 2 de noviembre.



Además de la Pascua Militar, la Casa del Rey va a impulsar a lo largo de 2018 diversas iniciativas y actos públicos con distintos ámbitos de la sociedad para conmemorar el 80 cumpleaños de don Juan Carlos y de doña Sofía.



Juan Carlos I llega a esta edad manteniendo el tratamiento de rey, aunque sin ser ya monarca.



En su condición de rey emérito, ha protagonizado más de 60 actos públicos desde su abdicación, de los que una veintena ha sido en compañía de doña Sofía, la mayor parte de ellas en 2017.



Junto a Felipe VI, ha participado en una quincena de actividades públicas y ha llevado a cabo 19 viajes al extranjero, la mitad a Iberoamérica.



Al quedar en un segundo plano, el anterior jefe del Estado ha compaginado sus compromisos como miembro de la Familia Real con frecuentes viajes privados dentro y fuera de España.



También ha dedicado parte de su tiempo a cultivar algunas de sus aficiones, como la competición de vela y la gastronomía.