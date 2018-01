El juez archiva el caso del suicidio en Archidona al no ver delito

En la habitación donde se halló el cadáver no se abrió la puerta, no entró nadie ni hubo ningún movimiento desde que ingresó en la misma el inmigrante

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Archidona (Málaga) ha decretado el sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas tras el suicidio de un inmigrante internado en la prisión de esta localidad "al no quedar justificada la perpetración de hecho delictivo alguno".



En un auto al que ha tenido acceso Efe, el juez señala que procede el sobreseimiento porque en el atestado policial, con sus imágenes anexas, "se constata claramente" que en la habitación donde se halló el cadáver no se abrió la puerta, no entró nadie ni hubo ningún movimiento desde que ingresó en la misma el inmigrante.



Ello "descarta meridianamente", por un lado, "la existencia de testigos más allá de las cámaras de seguridad" y, por otro, "la participación de otras personas" en la muerte del inmigrante, "más allá de su decisión personal y voluntaria de poner fin a su vida", añade el auto.



A esto se une que los informes preliminares de autopsia hablan como causa de la muerte "asfixia mecánica por ahorcadura" y "lesiones que impresiona autoinfligidas en tórax superficiales", sin "signos externos de violencia ni defensa", por lo que considera que el fallecimiento "es de naturaleza suicida".



Al decretarse el sobreseimiento, el juez considera que no ha lugar a las testificales solicitadas por los letrados de los familiares del fallecido y de las asociaciones personadas.



También ha decretado que no ha lugar a la petición cautelar de suspender la expulsión de los inmigrantes internados en la prisión de Archidona.