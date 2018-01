Ratificada la prisión para 'el Chicle' tras negarse a declarar

CADENA PERPETUA PARA EL SUJETO DEL 'CHICLE'. CADENA PERPETUA PARA ÉSTE SUJETO Y SU ESPOSA, LA ESPOSA 'ENCUBRIDORA'. QUÉ HIZO EL BIPARTIDISMO DE GOBIERNO EN (ESPAÑA)? QUE CAMBIO HIZO EN LEYES, EL PP Y PSOE IU, A FAVOR DE LAS VÍCTIMAS DEL MACHISMO? VÍCTIMAS ASESINADAS Y VIOLADAS? Y A FAVOR DE NIÑOS ABUSADOS POR LOS PEDERASTAS?. QUÉ CAMBIOS HIZO EN LA LEY, ESTOS POLÍTICOS DEL BIPARTITO DURANTE 40 AÑOS DE... GOBIERNO?. A QUE SE HAN DEDICADO EN TODO ÉSTE TIEMPO?. ASÍ ESTÁ LA RESOLUCIÓN JUDICIAL DE LA TRAGEDIA 'MARTA DEL CASTILLO', NO HAY CADENA PERPETUA PARA ÉSTOS ' ASESINOS Y VIOLADORES'. ASESINOS DE VÍCTIMAS DE LA ' VIOLENCIA MACHISTA '. SI HUBIERAN HECHO UN CAMBIO A TIEMPO DEL CP LEYES BIEN DURAS, FUERTES, Y CADENA PERPETUA, CUANDO LA TRAGEDIA DE LAS ' NIÑAS DE ALCASER ' MIRIAN, TOÑI Y DESIRE, SE LO PENSARÍA EL VIOLADOR Y ASESINO DE TODOS ÉSTOS ÁNGELES, SIN OLVIDARME DE 'MARI LUZ' LA PEQUEÑA DE HUELVA, OLGA SANGRADOR, LA NIÑA DE VALLADOLID, EL CUÁL EL 'SUJETO VALENTÍN '

1.2. Estos delincuentes agresivos sexuales, estos asesinos?. Nunca se insertaran en la sociedad. He leído sus comentarios, tiene Vd. razón. Si desde los asesinatos con ensañamientos de las NIÑAS DE ALCASER, en Valencia. La clase política hubiese cambiado la Ley en estos casos tan graves de VIOLENCIA MACHISTA A TODAS ESTAS MENORES Y JÓVENES, SI HUBIESEN ENDURECIDO LA LEY, CON SERIEDAD Y RIGOR OTRO GALLO CANTARÍA. Solo se le pide que por unos minutos, solo unos minutos piensen la desprotección que vive y tiene la mujer en España y se pongan en la piel, en el sufrimiento eterno de unos padres con el corazón roto, que día a día viven sin consuelo y con un eterno dolor, que le han asesinado con violencia y con ensañamiento a sus hijas. Abogo al igual que Vd. por una urgente revisión a la Ley. Cadena Perpetua, a los Pederastas, Asesinos de Violencia Machista y, no machista. Cada vez hay más asesinos en España que están en la más absoluta IMPUNIDAD. MANO DURA CON ÉSTA ESCORIA, QUE NO LA HAY,