El año nuevo y la música se dan la mano

Comienza 2018 y Sevilla continúa con una aceptable producción de directos.



JUEVES 4

Concierto de Año Nuevo a cargo de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla en el Teatro de La Maestranza. La ROSS junto a la soprano alemana Nadja Michael interpretan obras de Johann Strauss, Rudolf E. Kálmán, Leonard Bernstein, George Gershwin y Duke Ellington, bajo la dirección de John Axelrod.

Canta juegos en Sevilla. El Musical. Con el Grupo ScenaSound. En FIBES. 16.30h y 19.00h. Llega a los escenarios ¡Viva Mi Planeta, El Espectáculo. Una apasionante historia en la que conviven nuevas canciones, coreografías, vestuarios, personajes, humor y por supuesto los grandes clásicos de siempre. Los CantaJuegos se enfrentan a la difícil tarea de revivir un pueblo abandonado, Planeta Sostenible, respetando el medio ambiente y el entorno natural. Un concurso para ganar un molino eólico disparará una desopilante búsqueda del tesoro para encontrar el regalo que les dé acceso al sorteo. La solidaridad, el trabajo en equipo y el respeto serán eje y moraleja de esta entretenida historia que no dejará a nadie indiferente, con el indiscutible sello de siempre de CantaJuego.

Improvisarios presenta Ignacio Córdoba y Marco Serrato, en concierto. Herrería Fuirio, Pasaje Mallol 8, taller 10. Entradas 5€. Ignacio Córdoba es un músico madrileño radicado en Copenhague, heredero de las primeras tradiciones electrónicas a la BBC Radiophonic Workshop o Elianne Radigue y continuándolas con ecos de Oren Ambarchi o The Caretaker. Ignacio se entrega a "La Caja", una vieja máquina para calibrar equipamiento técnico que utiliza para llevarnos a sonidos subacuáticos, atmósferas temblorosas y melancólicos cantos de sirena a través de unas melodías emocionales que nos inducen al trance. Marco Serrato comienza su formación como bajista eléctrico durante su adolescencia en bandas de heavy metal para más tarde adquirir formación académica como contrabajista en el conservatorio de Sevilla. Su ecléctica trayectoria abarca ya dos décadas y va desde el rock a la improvisación libre. Más conocido por ser el bajo y voz de Orthodox y de otros proyectos como Hidden Forces Trio, Jacob o Sputnik Trio, comenzaría su carrera en solitario en 2013 con "Taaru" (Knockturne Records).

Clásicos Excéntricos en el Teatro Central. Ultima función. Esta Navidad en el Teatro Central, el concierto más divertido para toda la familia con Clásicos Excéntricos. Lapso Producciones acerca la música clásica al público con descaro, sin complejos ni miedos. Un concierto de gala divertidamente serio con un repertorio mezzo forte escogido de las partituras clásicas más selectas, reinterpretadas con instrumentos insólitos, movimiento alegretto y momentos de sonata montada. El público tendrá que meterse corcheas en los bolsillos para no elevarse metrónomo y medio del suelo. Un concierto que recrea las emociones que solo el teatro puede hacerte sentir; el aquí y ahora, la combinación de sonidos y silencio; los tiempos de la música, la improvisación. Una hora de clown, melodía y movimientos en la que se ejecutan versiones musicales clásicas con instrumentos poco convencionales; bicicleta perifónica, carillón ibérico, dúo de trompetas para ambidiestro, destilarmonium percutente, vidriolín copodivarius…

Wild Krash en concierto en la Sala X. Lanza su primer disco homónimo y lo celebra con un concierto en Sevilla. Las entradas las podéis comprar el mismo día del concierto en puerta, su precio es de 2€.

Bass Company Thursday en Sala Even. Cartelazo para la primera fiesta Drum&Bass del año. Con Lilakk, Sete, Wake&Bake, 100FULL, Eutronika, Sazer y Vandermou. Entrada 3 € con una Cerveza.

Concierto de Adrian Bifano Quartet en Café Jazz Naima. Calle Trajano. Entrada libre con obligación de consumición.



VIERNES 5

Cabalgata Valkiria Sala X. Mango Tonight cumple un año de vida. Un año complicado pero ilusionante, en el que han intentado traer a una cada vez más dinámica Sevilla varios de los grupos que más molan del panorama nacional. Para celebrarlo, junto a Sala X han organizado una fiesta para la Noche de Reyes en la que la escena local será la protagonista. Estarán los héroes del punk sevillano-jerezano Nadsat, fieles representantes del colectivo Andalucía Über Alles. Y qué decir del particular folk-punk de Hardcute Ukelele y la psicodelia de Vera Fauna, dos buenos grupos de amigos que han tenido a bien apuntarse a esta noche de celebración. Ya en horario de club Novia Pagana, Jade Tansa y Lektrono se harán cargo de los platos en tres exquisitas sesiones que nos llevarán al amanecer.

Tributo a Queen a cargo de Capitán Mercury, en Sala Even. Apertura puertas; 22”00 h. Concierto; 23”00 h. en lo que será el primer concierto de Bohemian Rhapsody Tour. Más de 30 temas en un Show de dos horas.

Primera Jam Session del año en La Casa de Max. Leva tu instrumento y disfruta de la música, a partir de las 21”30h.

Concierto de Clavero Romero Mingo, en Café Jazz Naima. Calle Trajano. Entrada libre con obligación de consumición.

SÁBADO 6

Los Chicos de ayer, en concierto, en el Long Rock Sevilla.

Ludovico Einaudi interpretado por Pianoid (piano y electrónica). En El Pelicano. La entrada se adquiere de forma anticipada escribiendo a: improvisarios@gmail.com . Entrada 10€ (aforo de 15 personas). De 18:00 a 20:00 o de 21:00 a 23:00. El evento es de carácter privado. Una vez comprada la entrada se adjuntará un documento con toda la información. Pianoid (Ernesto Ojeda) interpreta obras para piano de autores clásicos y contemporáneos: Beethoven, Chopin, Debussy, Albéniz, Granados, Satie, Bartok, Turina, Cage, Glass, Mertens, Einaudi, Craig Armstrong, Tiersen, AFX, Eluvium.

Rock and Roll Attitude. Fiestón de Reyes en Sala Malandar. Rock and Roll Attitude es la fiesta del Rock Sevillano más auténtico y canalla que vayas a poder vivir. Un festivalaco con 5 Bandas por 8€. No te pierdas el sensacional reencuentro cósmico de: Las Muñecas de Calle Feria, The Wild Pajarracas, KILLdaCANE, Sweethearts from America y Los Fusiles. Entradas anticipadas en Ticketea > https://goo.gl/L9Hgqf

Noche Gótica en Sala Even. Con Dj Azrhael, Dj Danny Goth, Dj Exterminador, Dj Requien, Dj Gore y Dj Sergio Even. Entradas 5 €con Cerveza.

Concierto de Carlos Ferrera Quartet en Café Jazz Naima. Calle Trajano. Entrada libre con obligación de consumición.

DOMINGO 7

Jam de Assejazz. Todos los domingos al mediodía en el Patio del Padre Nuestro del CAAC (Monasterio de la Cartuja), un magnífico espacio al aire libre para disfrutar de la música. De 13:30 a 17:00 h. Entrada gratuita.

Micro Abierto, presentado por Dani Mata, en La Sra Pop. Siguen las Sesiones de Micro Abierto de La Sra Pop. El cantautor Daniel Mata, abrirá con sus canciones cada domingo e invitará a los presentes a que canten, reciten y se expresen con libertad en este escenario. Tanto si quieres participar como asistir de público a este encuentro de expresión libre.

Jasm Session, con Manuel Calleja, en Café Jazz Naima. Calle Trajano. Entrada libre con obligación de consumición.

LUNES 8

Johann Strauss Orchesta en el Teatro de Triana. El evento programado para el 30 de diciembre en Teatro de Triana ha sido aplazado al 8 de enero debido a la enfermedad del director de la orquesta.

Micro Abierto, presentado por Dani Mata, en La Sra Pop. Siguen las Sesiones de Micro Abierto de La Sra Pop. El cantautor Daniel Mata, abrirá con sus canciones cada domingo e invitará a los presentes a que canten, reciten y se expresen con libertad en este escenario. Tanto si quieres participar como asistir de público a este encuentro de expresión libre.

MARTES 9

Anda Suelto Satanás. Javier Gurruchaga y La Orquesta Mondragón siguen girando con este espectáculo, una de las mejores giras de los últimos años de esta banda mítica e inigualable. Esta gira propone un concierto con todos sus éxitos, una magnífica banda y un Javier Gurruchaga dando, como siempre, un magistral espectáculo sobre el escenario. En el año 2016 se inició esta fiesta de cumpleaños con numerosos conciertos en España y la presentación en México. También en 2016 se editó su nuevo disco en España, el cual fue lanzado y presentado en México en abril del 2017. “Hemos querido celebrar nuestros 40 años en la música con un disco de duetos con magníficos amigos y artistas. Para nosotros este trabajo musical es una tarta de cumpleaños cuyo mayor ingrediente es el arte y el corazón de nuestros amigos de acá y de allá que han compartido con nosotros escenario y carretera”. La Orquesta Mondragón sigue de viaje con este maravilloso espectáculo, en el cual se ha incorporado un nuevo tema, “Que Viene Trump!!!”, un rock&roll delirante que no dejará a nadie indiferente.

MIÉRCOLES 10

La Noche del Swing con Swingtéte más invitados en Café Jazz Naima. Calle Trajano. Entrada libre con obligación de consumición.