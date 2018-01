16 años de cárcel por violar reiteradamente a su hija de 9 años

para que lo vais a condena si alos 4 años lo dejais en livertad yo lo mataba con cadena perpetua o de cirselo alos preso ave que le acen en pricion nada bonito ni nada bueno para lo que le hizo a su hija que verguenza por dios y ya no es eso si no el trauma que cojera esa pobre criatura asin va españa señores de cirselo alos presoo inmediatamente yaaaa justicia para esa nena de 9 años por dios

Cadena perpetua para éste sujeto, esta inmundicia de padre, ésta inmundicia de nuestra sociedad en Sevilla. Cadena perpetua para éste sujeto y más para el ' CHICLE ' Y SU ESPOSA POR ENCUBRIDORA. Qué Justicia más impresentable la de éste país, qué Justicia tan oscura en los casos de corrupciones política, nada transparente, qué Justicia tan injusta para éstas víctimas violadas y, por el MONSTRUO DE SU PADRE, O ASESINADA POR EL CHICLE, LA TRAGEDIA TRISTE Y MACHISTA DE ESTOS DÍAS DE 'DIANA QUER '. Qué es lo que hizo ésta impresentable Justicia desde la tragedia de las NIÑAS DE 'ALCASSER'?. Hubo un cambio de la LEY, en estos desgraciados y trágicos casos?. A qué se dedica nuestra clase política en ESPAÑA, en estos 40 años que han llamado democracia?. No han tenido tiempo de endurecer las condenas a los 'VIOLADORES Y ASESINOS qué hicieron el PP y el PSOE en 40 años de Gobierno en BIPARTITO.. CADENA PERPETUA, A VIOLADORES, PEDERASTAS Y CASO 'DIANA QUER'. BASTA DE VIOLADORES, PEDERASTAS Y 'V

