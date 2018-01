Al-Thani recurre el fallo del TSJA sobre el Puerto de la Bajadilla

El TSJA dejó probado que el Ayuntamiento de Marbella "deja en manos de la voluntad" de Al-Thani, "un inversor extranjero sin solvencia acreditada", la correcta y temporánea ejecución del contrato

La UTE que encabeza el jeque Al-Thani, propietario del Málaga CF,ha recurrido la sentencia del TSJA que anulaba la decisión de 2011 de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) que concedía la licitación del Puerto de la Bajadilla de Marbella a la citada UTE.



La APPA, entidad dependiente de la Consejería de Fomento de la Junta, tras conocer dicho recurso de casación, ha remitido documento al TSJA a 2 de enero de 2018, en el que solicita sea "inadmitido" por "falta de personalidad y capacidad de obrar de la UTE".



A través del escrito, al que ha tenido acceso Efe, la APPA considera "inadmisible" el recurso de casación, sobre todo porque lo presentan como UTE cuando tras la concesión de la licitación pasa a constituirse en entidad mercantil, Nas Marbella Sociedad Anónima.



El 16 de diciembre acabó el plazo de presentación de recursos y ahora el Tribunal decidirá si admite a trámite los recursos presentados por Al-Thani y el Consistorio marbellí.



La APPA advierte de que la admisión del recurso iría en contra del "interés público" ya que dilata el proceso y por tanto "la ejecución final de una obra pública de carácter estratégico".



El fallo judicial de septiembre del TSJA, al que accedió Efe, anula la decisión de la mesa de contratación de licitadores al concurso presentado por la APPA para ampliación y gestión del puerto.



Esta decisión otorgaba la licitación del proyecto del puerto a la UTE Nas Marbella, formada por la sociedad Nasir Bin Abdullah and sons SL, del jeque Al-Thani (97 %), el Ayuntamiento de Marbella (1 %) y la sociedad pública del Puerto Deportivo de Marbella (2 %).



El dictamen del TSJA se extiende a todos los actos posteriores a dicha admisión de licitadores.



El fallo judicial del TSJA da la razón a la otra candidatura que concursó para la licitación del puerto, la UTE Marina Internacional de Marbella, formada por sociedades de empresarios locales: Marinas del Mediterráneo, grupo Alfil y Cyes Construcciones.



Dicha UTE recurrió ante la APPA la decisión de admitir la posibilidad de que el Ayuntamiento de Marbella participara en una convocatoria de esta naturaleza y al ser rechazado ese recurso presentó un contencioso-administrativo ante el TSJA.



La sentencia recoge que la UTE encabezada por Al-Thani no cumplía los requisitos del concurso sobre la solvencia técnica y económica.



Igualmente, el tribunal considera que el Ayuntamiento de Marbella no tenía intención de aportar fondos económicos propios al proyecto, con una participación sólo del 3 % entre el consistorio y la sociedad del Puerto Deportivo de Marbella.



El TSJA deja probado que el Ayuntamiento de Marbella "deja en manos de la voluntad" de Al-Thani, "un inversor extranjero sin solvencia acreditada", la correcta y temporánea ejecución del contrato, "pues las administraciones sólo concurren a la UTE con un revelado propósito de apoyo institucional".



La APPA ha dicho en su escrito de esta semana que la Junta ya decidió resolver en 2016 el contrato de adjudicación al jeque y rescatar la concesión, medida suspendida provisionalmente por el TSJA, y justifica la resolución de contrato de concesión de obra pública a Nas Marbella ante lo que califica de "graves incumplimientos del concesionario".



Dichos incumplimientos estarían relacionados "no solo con los impagos y omisión en la prestación de servicios" en las instalaciones preexistentes a la ampliación del puerto y en la "absoluta inacción" de la sociedad de Al-Thani respecto a la redacción del proyecto definitivo e inicio de ejecución de las obras, según el escrito presentado por la APPA.



Según han dicho a Efe fuentes judiciales, en caso de no admitirse a trámite los recursos, la candidatura de la UTE de Al-Thani quedaría invalidada y recaería la licitación en el otro candidato a ejecutar el proyecto, la UTE Marina Internacional de Marbella.