Rosselló denuncia ante la CNMV alteraciones en cotizaciones de Acciona

El capitán de la Marina Mercante Rafael Rosselló ha remitido una denuncia a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la que manifiesta que el Grupo Acciona "podría haber utilizado artificios y difundido noticias falsas con el fin de alterar la cotización en bolsa de sus acciones, lo que puede constituir un delito relativo al mercado y a los consumidores; con el único fin de incrementar el precio de sus acciones cometiendo, si fuese así, un fraude a los accionistas. NAVIERA ARMAS resulta un cooperador necesario en la operación".

En sus razonamientos, Rosselló menciona la "INEXISTENCIA DE COMUNICACIÓN FORMAL A LA COMISION NACIONAL DE MERCADOS Y DE LA COMPETENCIA". Recueda que "hace ya unos meses el Grupo Acciona anunció en la prensa la venta de su naviera la Compañía Trasmediterránea, más conocida como Acciona Trasmediterránea, al grupo canario Naviera Armas. La simple noticia disparó el precio de las acciones en bolsa, según la prensa".

"El hecho es que no sólo NO se ha llevado a cabo esa venta, sino que por tratarse de dos navieras que comparten varias rutas de Interés General, tendría antes que haber sido aprobada esa operación por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia", comenta Rosselló.

Recuerda que dicho organismo declaró a Radio Nacional de España en Melilla el día 29 de diciembre del 2017, "que se interesó por la situación de dicho expediente, que ni siquiera se había presentado aún una "notificación oficial" de esa supuesta operación".

Para Rosselló, "el posible artificio no es simplemente una noticia aislada, sino toda una campaña orquestada a dar por hecho una transacción que, como he dicho, ni tan siquiera habría superado las evaluaciones del organismo competente. De hecho, se anunció, al mismo tiempo que se daba por cerrada la venta, que Naviera Armas habría emitido bonos en el Mercado de Londres por un valor de más de doscientos millones y que los habría colocado en menos de dos días, así como que habría solicitudes por más de setecientos millones de euros como se puede ver en diferentes publicaciones tales como ABC, EL Economista, Canarias7, etc"..

Por otra parte, mencionan la "INEXISTENCIA DE EMISION DE BONOS EN LA LONDON STOCK EXCHANGE". Rosselló recuerda que "la realidad es que en el Mercado de Bonos de Londres, London Stock Exchange, no hay constancia de esa emisión ni mucho menos de esas solicitudes, tan sólo existen registradas unas cartas de intenciones (Letter of Intentions), pero no se han encontrado evidencias, como he apuntado, ni de la emisión ni de la adquisición, por lo que la connivencia entre ambas empresas que además son socias en Acciona Trasmediterránea podría ser más que evidente".

Añade que se anunció en prensa que dicha operación de emisión de bonos sería avalada por una serie de empresas y marcas que, buena parte de ellas, son propiedad de Trasmediterránea por lo que daban a entender nuevamente que la operación ya se había cerrado. El capitán de la Marina Mercante aporta en su denuncia enlaces de noticias en prensa sobre esta cuestión para demostrar su difusión.

Además, Rosselló habla de la SITUACION ECONOMICA DE NAVIERA ARMAS S.A. "Se tiene constancia de que Naviera Armas no goza precisamente de una estabilidad económica ni para adquirir Trasmediterránea ni mucho menos para continuar emitiendo deuda, ya que existen créditos por más de SETECIENTOS MILLONES DE EUROS escriturados como Hipotecas Marítimas en el Notario de Las Palmas de Gran Canarias don Manuel Guzmán Ramos a finales de noviembre de 2016, una deuda absolutamente desproporcionada como para al año siguiente ir a emitir deuda al Mercado de Londres y mucho menos para adquirir otra compañía que también, según afirman en prensa, arrastra otra deuda considerable", comenta.

"Todo esto sin entrar en detalles en las constantes denuncias por parte del Sindicato CCOO por precariedad laboral hacía Naviera Armas, por lo que aún resulta más sorprendente esa supuesta "colocación" de TRESCIENTOS MILLONES DE EUROS en bonos en tan sólo dos días como afirma Canarias7 de fecha 12 de noviembre del 2017 y que podría afianzar aún más esa posible connivencia con el Grupo Acciona", indica.

Añade Rosselló que "al mismo tiempo, el Grupo Acciona asevera en prensa que Naviera Armas ha pagado más de doscientos millones de euros al grupo por la adquisición de la Cia Trasmediterránea a parte de hacerse cargo de un pasivo de más de ciento treinta millones de euros, algo que tampoco parece posible, ya que el paso previo para cerrar la operación y, por ende, para cobrar esa supuesta cantidad, sería la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que, como hemos dicho, niega tan siquiera tener conocimiento de ello. Se designan los Registros y Archivos de dicha entidad a efectos de su verificación".

Rosselló menciona también en su argumentación el incremento de la cotización de las acciones de Acciona. "Evidentemente, todas estas noticias, que no son ciertas, han creado la atmósfera y las expectativas adecuadas para que se "disparen" las acciones del Grupo Acciona, tal y como también declaró la prensa. Por todo ello, creo que el Grupo Acciona ha podido incurrir en prácticas irregulares con el único fin de lucrase elevando el precio de las acciones e invitando a que otras personas la adquieran presentando una situación absolutamente irreal".

Además, Rosselló informa de que "esta parte se reserva expresamente el ejercicio de acciones penales, al amparo del artº. 284, 2 del CP: difundir noticias falsas con el fin de alterar la cotización en bolsa de acciones constituye delito relativo al mercado y a los consumidores 284,2.º Difundieren noticias o rumores, por sí o a través de un medio de comunicación, sobre personas o empresas en que a sabiendas se ofrecieren datos económicos total o parcialmente falsos con el fin de alterar o preservar el precio de cotización de un valor o instrumento financiero, obteniendo para sí o para tercero un beneficio económico superior a los 300.000 euros o causando un perjuicio de idéntica cantidad".

Para Rosselló, "los presuntos responsables serian el Grupo ACCIONA (matriz de C. Trasmediterránea) y NAVIERA Armas S.A., en calidad de cooperador necesario".

Es por ello que Rosselló solicita a la CNMV "una investigación formal, por si los citados hechos pudiesen constituir graves irregularidades contra el mercado y su ordenación".