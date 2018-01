Detenido el hombre armado atrincherado con su expareja en Requena

La Guardia Civil ha detenido al hombre que se ha saltado la orden de alejamiento que tenía sobre su expareja y se había atrincherado armado con una escopeta en una casa de la localidad valenciana de Requena donde vive la mujer, que ha quedado liberada y no ha sufrido heridas.



Según han informado a EFE fuentes de la investigación, un dispositivo de la Guardia Civil compuesto por más de una decena de agentes permanecía desplegado en torno al domicilio, ubicado en el número 14 de la calle de la Vendimia, en el centro de la población, y han negociado con el hombre, que ha acabado arrestado, según las mismas fuentes.



Las autoridades recibieron en torno al mediodía de hoy el aviso de que un hombre armado retenía a su expareja en la vivienda de ella, de la que tiene una orden de alejamiento, y entonces se activó la operación policial, que "ya está resuelta".



Según han apuntado a EFE fuentes policiales, se trata de una "pareja joven" y con hijos en común, aunque estos no se encontraban dentro de la casa, y él cuenta con una orden de alejamiento de la mujer.



Al parecer, el hombre llevaba implantada una pulsera por orden policial, un dispositivo telemático que controla a supuestos agresores y avisa a las víctimas, aunque se quitó el aparato.



Los agentes de la Guardia Civil han entrado en la casa y han detenido al hombre, en una acción en la que no ha habido disparos y ha permitido liberar ilesa a la mujer.