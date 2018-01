Trump insinúa el fin de las ayudas a Palestina

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó hoy que podría dejar de apoyar económicamente a los palestinos por su negativa a participar en el proceso de paz de Oriente Medio después de que Washington reconociera Jerusalén como capital de Israel.



"Con los palestinos sin intención de continuar hablando de paz, ¿por qué deberíamos nosotros realizar estos inmensos pagos en un futuro?", se preguntó Trump a través de su cuenta personal de Twitter.



Estas declaraciones se produjeron apenas horas después de que el presidente utilizara su primer tuit del año para arremeter de manera similar contra Pakistán por sus "mentiras y engaños", lo que ha llevado a la Casa Blanca a no conceder a este país los 255 millones de dólares en ayuda militar que llevaba reteniendo desde agosto.



"No es sólo a Pakistán al que pagamos miles de millones de dólares para nada, sino que hay muchos otros países (...) Por ejemplo, le pagamos a los palestinos cientos de millones de dólares al año y no obtenemos aprecio ni respeto", se quejó Trump.



El presidente lamentó, además, la postura de Palestina ahora que "la parte más dura de la negociación", la cuestión del reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, "está fuera de la mesa" de negociaciones.



Trump anunció el pasado día 6 este reconocimiento y el traslado de la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén, lo que ha generado el rechazo de los palestinos y un aumento de la tensión con Washington.



El presidente palestino, Mahmud Abás, reitera desde entonces que con esta declaración EEUU se posicionó en el conflicto, por lo que ya no lo considera acreditado para ejercer de mediador en el proceso de paz, por lo que optó por congelar los contactos con representantes estadounidenses para este cometido.



Las autoridades palestinas también anunciaron medidas para buscar el reconocimiento como Estado en la esfera internacional, en las fronteras anteriores a 1967, y solicitaron la adhesión a 22 tratados y acuerdos globales.