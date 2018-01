Acusan al alcalde de La Línea de querer apropiarse el orgullo LGTBI

El Área de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual de IU denuncia el malestar existente, asegura, entre los colectivos promotores del primer Orgullo LGTBI del Campo de Gibraltar por "los intentos del alcalde de atribuirse un mérito inmerecido".

"Como siempre y cuando acaba cada año, todo el mundo se presta a hacer resúmenes del mismo. Nuestro alcalde no iba a ser menos y nos ha regalado un vídeo triunfalista de todo lo que ha hecho y trabajado por nuestro pueblo", lamentan.

Tras el visionado del "alegre videoclip" en el que Juan Franco "es la estrella absoluta", afirman haberse quedado "asombrados" con "todo lo que se ha sacrificado por La Línea. Los colegios ya están arreglados y modernizados, las calles linenses completamente limpias, asfaltadas, con la iluminación adecuada y con su acerado totalmente restaurado. El hospital funcionando al completo gracias a él, la situación económica de nuestra ciudad totalmente solucionada (lo que diga Hacienda son calumnias), con su plan de movilidad tenemos autobuses circulando puntualmente por toda la ciudad, nuestros parques y jardines brillan siempre verdes y con sus columpios nuevos. La Policía Local está muy contenta con él y es muy visible por toda la ciudad. Nuestra ciudad es muy turística y al nivel de la Costa del Sol. Y ya no hablemos de todo lo que se ha movido a nivel nacional e internacional por solucionar la singularidad de La Línea y minimizar el brexit", ironizan.

"Y mira qué moderno el alcalde que ha traído el orgullo gay a la ciudad…", rematan desde la formación izquierdista.

"Cuando en ALEAS-IU hemos visto esa imagen, la del alcalde Juan Franco y el concejal Cobos, portando la pancarta del Orgullo LGTBI 2017 hemos despertado de los mundos de Yupi donde vive el alcalde y que nos quiere vender año tras año", bromean.

"Nuestra ciudad, por desgracia, sigue estando sucia, oscura, llena de baches y sin acerado adecuado. Nuestros colegios están obsoletos, con graves deterioros y sucios. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal acaba de señalar a nuestro pueblo como uno de los que tienen alto riesgo de sostenibilidad financiera. Nuestra Policía Local sigue trabajando en precariedad. El estado de nuestra ciudad dista de ser atractivo para visitantes si no lo es para sus habitantes. Los esfuerzos de colectivos como Los Locos del Parque o Verdemar no son suficientes para contrarrestar las políticas grises del gobierno local contra el medio ambiente. Y de la singularidad de La Línea y el Brexit el alcalde no se mueve sino es para hacerse una foto", comentan desde IU.

"Y de eso se trata cuando se nos presenta como el alcalde moderno que ha traído el Orgullo, de salir en la foto, de ponerse una medalla a costa de lo que sea, de seguir siendo la estrella de este circo en el que ha convertido nuestra ciudad. Porque cuando se trata de compromiso con los derechos LGTBI, el alcalde rehuye, como cuando votó en contra de debatir una moción de IU contra el autobús tránsfobo de Hazte Oír y expulsó del pleno a nuestro compañero Manolo Sánchez", indican.

IU recuerda a Franco que el Orgullo LGTBI, y no simplemente Orgullo Gay, como indican que mencionó el alcalde, afeándole que "está discriminando a otros colectivos como las lesbianas y personas trans", ha nacido y se ha construido "desde los colectivos sociales de esta ciudad y de la comarca. Desde esos colectivos se ha luchado incansablemente desde principios de este año, para poder brindar y ofrecer una celebración decente y humilde pero innovadora para nuestra ciudad. Desde ese compromiso social que usted desconoce", indican.

Recuerdan que el Ayuntamiento "no puso ni un euro, no tuvo a bien pagar ni las banderas de la decoración o el escenario, por no hablar del contrato de los artistas que intervinieron. Al contrario, las pegas fueron muchas y agotadoras. Sin embargo desde ALEAS-IU insistimos y trabajamos desde el primer momento para que este Orgullo saliera adelante. Colaborando incluso monetariamente para poder pagar los numerosos gastos que un evento de este porte genera".

Por eso, espetan al alcalde: "No tiene usted derecho, señor Franco, a apropiarse del trabajo de tantas y tantas personas que han puesto no solo su trabajo e ilusión en el Orgullo, sino su dinero personal para que estos actos se pudieran hacer. Usted sólo ha buscado la foto en el momento, y ahora la medalla. No pisotee el trabajo de tanta gente por una miserable foto, por una miserable medalla a fin de año".