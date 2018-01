El hermano del inmigrante muerto en Archidona duda de que se suicidara

El hermano del interno que se suicidó en su celda en la cárcel de Archidona (Málaga) ha explicado que le sorprende mucho que se quitara la vida porque "no es el típico perfil del suicida", según ha asegurado hoy el portavoz de la Plataforma Ciudadana Contra el CIE de Archidona, Daniel Machuca.



El portavoz ha resaltado la petición del familiar de ver el cuerpo de Mohamed, ya que "lleva cuatro días" en Málaga y aún no lo ha conseguido.



El día de antes del fallecimiento ambos hablaron por teléfono y Mohamed le contó que "estaba muy bien", según el relato del hermano, que ha asegurado que era "alegre, joven y deportista", según Machuca.



El portavoz de la plataforma ha trasladado a Efe las palabras del hermano de Mohamed y ha pedido que se paralicen las expulsiones y "las agresiones físicas que sufren los internos a diario".



La plataforma ha convocado una rueda de prensa donde los familiares de los inmigrantes que se encuentran en el futuro Centro Penitenciario del municipio malagueño han denunciado la situación en la que se encuentran, así como la falta de asistencia médica.



Desde la plataforma no entienden cómo se ha podido producir una "muerte por suicidio en un centro penitenciario bajo la custodia de las fuerzas antidisturbios y el Ministerio de Interior.



La cárcel de Archidona fue habilitada como centro de internamiento de inmigrantes (CIE) a raíz de la oleada de inmigrantes argelinos que llegó a las costas murcianas a finales del mes de noviembre.



Más de 500 de esas personas fueron internadas en la futura cárcel, cuyo funcionamiento como centro penitenciario comenzará a finales de enero, e Interior comenzó desde ese momento los procedimientos de expulsión.



Los inmigrantes han protagonizado varias protestas desde entonces por las malas condiciones del centro, al tiempo que el Defensor del Pueblo detectó "numerosas carencias" en la cárcel y puso en duda su idoneidad para ser utilizada como centro de internamiento de extranjeros.