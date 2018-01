Sustraen el nuevo Niño Jesús del Belén municipal en la iglesia Mayor

2. Los delincuentes o personas cleptomanas, saben más leyes que la Justicia. Da igual las cámaras, la seguridad y todo lo que pongan para evitar otro robo de dicha figura. Las alarmas la desconectan y a los perros grandes de razas, según un amigo, le drogaron al PERRO PASTOR ALEMÁN Y TUVO QUE OPERARLO DE CADERA..DE LA PALIZA QUE AL POBRE ANIMAL LE DIERON. No está la mitad de los ciudadanos en el paro?. Pues que contraten varios vigilantes de seguridad.

Esto se arregla metiendo el Belén dentro de La Iglesia porque sería su sitio natural y que se encargue La Iglesia de ello porque es un tema religioso y no civil

Número 2 yo no creo pero respeto gilipolla

Evitar (o al menos ponérselo más dificil a los delincuentes) es tan sencillo como colocar debajo del Niño un pulsador que esté desactivado mientras haya algo presionándolo y que se conecta en cuanto desaparece esa presión. Puede ir con batería y un claxon, timbre, etc.

Ya esto no roza la falta de respeto ni la falta de educación. esto simplemente es ser un grandísimo h d p...

