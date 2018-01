Investigan a tres personas por delito de abandono animal

Agentes de la Guardia Civil han realizado tres actuaciones contra el maltrato animal e investigan a tres personas por delitos de abandono de animales, donde han sido rescatados 38 perros, según ha informado hoy en un comunicado de prensa el Instituto Armado.



Los agentes recibieron un aviso de la posible situación de maltrato animal de un perro de raza pastor alemán, la Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) se desplazó hasta el lugar en el municipio malagueño de Benajarafe.



Allí comprobaron que el can, de unos ocho años de edad, se encontraba en unas condiciones higiénico-sanitarias "lamentables", éste presentaba extrema delgadez, debilidad generalizada que le obligaba a permanecer tendido -sobre sus propios excrementos y orines-, varias heridas abiertas e infectadas con presencia de larvas.



El animal fue trasladado a una protectora de animales donde tuvo que ser sacrificado por su grave situación, ya que según las pesquisas, el perro llevaba enfermo 15 días y no había recibido ningún tipo de asistencia veterinaria.



La segunda actuación tuvo lugar el la localidad de Torrox (Málaga), tras la inspección de un cortijo, donde el Seprona encontró 30 perros de distintas razas en unas malas condiciones higiénico-sanitarias donde "se apreció evidentes síntomas de abandono por parte de su propietario".



En el mismo municipio, los agentes inspeccionaron una finca donde hallaron siete perros, de los cuales cinco estaban encerrados en recintos vallados de pequeño tamaño, con el suelo cubierto por sus propios excrementos y con claros síntomas de abandono.



Los otros dos canes, que deambulaban por la finca, mostraban un estado famélico y de grave desnutrición, y uno de éstos presentaba una amputación parcial de una de las patas, no justificando por sus propietarios que hubiera sido realizada por un veterinario.



Por estos hechos, se ha actuado en calidad de investigados contra los tres propietarios de los animales a los que se les acusa de un Delito de Abandono Animal.