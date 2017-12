El autor confeso del crimen pasará a disposición judicial el lunes

Ojalá se haga Justicia por primera vez en España. Ya que con la menor Marta del Castillo, no hubo Justicia digna como se merece la protección del menor en éste desgraciado caso de Marta del Castillo aún sin aparecer, como se merece la joven Diana Quer, y tantas jóvenes en Andalucía y toda España sin esclarecer su asesinato o desaparición. Son demasiados las jóvenes desaparecidas en España, tal vez el CP no está nada actual, nada vigente en el siglo 21 ante el aumento de jóvenes asesinadas o desaparecidas por Andalucía y toda España.

