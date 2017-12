El padre de Marta a la familia Quer: "Al menos ya pueden descansar"

Mi más sinceras condolencias a los padres de la joven Diana Quer. Así como mis felicitaciones a la GC por el hallazgo de la joven. Por fin relativamente se puede descansar. No sin antes manifestar, que en España lamentablemente, se protege más a los agresores sexuales, y se desprotege a las víctimas. Un cambio urgentemente a la ley con el máximo rigor y dureza para estos asesinos y agresores sexuales en todos los ámbitos de nuestra sociedad, reitero protegidos ante la ley, por leyes ineficaces, o quizás ante la misma sociedad machista.

