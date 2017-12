Roban el Niño Jesús del Belén Municipal de la Iglesia Mayor

Nº 1 | Hasta los c. (30/12/2017 17:56)

Si al que roba se le cortan las manos, ese ya no roba mas

Vigilancia??Seguridad??Lo que pasa es que en nuestra Isla nada mas que hay majolillos que no saben hacer otra cosa que protestar y destruir.En ninguna cuidad medio normal se le ocurre a nadie robar un niño Jesus.Luego lo facil es criticar al gobierno, que si la nevada fue mala, que si el tren de Acosafe....Tenemos lo que nos merecemos porque las generaciones que vienen son asi.O ponemos todos de nuestra parte o esto la primera de muchas.

Y si lo pillas llevándose al Niño Jesús y le das las dos ostias que en su día no le dio su padre, entonces te llaman fascista y te enchironan porque has cometido un delito de odio. Y al chaval le hacen un programa en la tele reflejando su trauma progresista.

Pero si las monjas han estado décadas robando niños para venderlos. Que más da que roben un muñeco. Se compra un poco de barro y se hace otro. !No te jodes, será por barro!

Mezclais churras con merinas.Ir al tema de la noticia y no saquéis conclusiones de todo porque estáis muy paranoicos

Siento decirlo, pero en la Isla hay mucha incultura, incivismo y falta de respeto. Hoy mismo desde mi ventana he visto un señor orinando a las 10 de la mañana en plena calle. Por cierto, no había una Ley antibotellon? Pues no se está aplicando.