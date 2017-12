Buscan a dueña de pitbull que mordió en la cara a una niña en Sevilla

Hoy están estos peligrosos perros sin chip, y sin estar en el censo animal municipal. Estos perros tan peligrosos, están atacando a niños por toda España, la responsabilidad es política en dichos municipios o Ayuntamientos y de la misma jurisprudencia de los mismos dueños, que no cambian la Ley. Si fueran multados con austeridad y fuertemente, hasta con prisión, en caso de no estar censado, vacunados, sin el chip, sin bozal, sin correas, también lo llevan sueltos, o con correas de 10 metros. Este grave problema, todos los días un niño mordido, o una persona por éstos peligrosos perros, no sucedería. Lo que pasa en España es lamentablemente una irresponsabilidad y más una desvergüenza política, mientras que a ellos, a la clase política no los muerdan..no pasa nada, van muy protegidos gracias al bolsillo del honesto currante, que no levanta cabeza.