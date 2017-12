A éste individuo no le embargan verdad?. Ahh, verdad, no vaya a ser que mueva el árbol, y caiga todos los grandes nidos de sus ramas..., como ya amenazó en su día a toda la clase política, ante los medios de comunicación de TV. Todos lo sabían, toda la clase política?.

La dirección IP de su ordenador quedará registrada al realizar el comentario de cara a su identificación por si fuese necesario.

RECUERDE:

- Estas opiniones pertenecen a los lectores y no a andaluciainformacion.es

- No está permitido hacer comentarios injuriosos o contrarios a la libertad de expresión.

- andaluciainformacion.es se reserva el derecho de eliminar comentarios inadecuados.

- No dude en avisar de posibles comentarios inadecuados.

- Los comentarios podrán ser reproducidos textualmente en los periódicos del grupo.