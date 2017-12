“Me tomé a broma que mi madre me apuntara al casting de La Voz”

El internacional Juanes se ofreció a ser el presidente de su club de fans si aún no lo tenía en pleno ecuador del concurso; su coach, el cantante y compositor Manuel Carrasco, quien nunca ocultó que era su favorita, la apodó ‘la Beyoncé de Jerez’ por su vozarrón, y no ha habido actuación que no le haya emocionado; Malú la veía como una “bestia” y le pidió que “le enseñara algo” y Pablo López exclamó ‘Aleluya’ cuando en las audiciones a ciegas Alba Gil empezó a entonar su espectacular versión de Hallelujah con la que dejó sin palabras al jurado. ‘La Voz’ no podía ser otra que ella, Alba Gil, nuestra jerezana de 25 años, que hace poco más de una semana se proclamó ganadora de la quinta edición del talent show musical del momento.

¿Cómo estás? ¿Has digerido ya que eres la ganadora de La Voz 5?

—Estoy muy bien, muy contenta. La verdad es que no me creo todavía que haya ganado un concurso tan importante.

¿Eras seguidora del concurso?

—No era seguidora. Nunca me había planteado ir a ningún concurso en general. Ya estuve en uno cuando tenía 12 años, Eurojunior,(fue corista de María Isabel con su famoso Antes Muerta que sencilla y ganaron), para el que fuimos a Noruega, pero se quedó ahí; me propusieron cosas pero me aparté de la música. Me daba mucha vergüenza, le cogí pánico escénico.

¿Pero fue a raíz de algún episodio en concreto?

—No. Sólo que me entró vergüenza...no podía.

Esto explica que fuera tu madre la que te apuntara al casting por su cuenta, pues durante el concurso has reconocido que ni siquiera eras capaz de cantar delante de tus padres.

—Sí. Mi madre y mi mejor amiga. Me dijeron oye, que te hemos apuntado, y me lo tomé como a broma y fui al casting por no discutir con mi madre. Me lo tomé como una experiencia, no me planteaba nada... pero luego ya cuando fui al casting de Sevilla, lo pasé, después al de Madrid, lo pasé, y así así hasta el final...y gané.

¿Se puede decir que la que más ha apostado por ti ha sido ella?

—Mi madre siempre ha sido la que más me ha apoyado. Siempre ha querido que me dedicara a esto y siempre ha creído en mí. Me decía que le gustaba mucho como cantaba y que no lo decía por amor de madre.

Parece que tenía todo el mundo más confianza en ti que tú misma. El propio Manuel Carrasco te lo decía siempre que valoraba las actuaciones: que podías ganar y que lo mejor de todo era que tú no lo sabías...¿te ha ayudado más a creer en ti ?

—Me ha dado confianza él en general, no tanto por las palabras que me decía en los directos, porque con los nervios no me enteraba de nada, sino por el trato que me daba en privado, cuando estábamos en los ensayos, y me decía que le emocionaba mucho y que lo estaba haciendo muy bien y que disfrutara. Me ha dado muy buenos consejos y ha estado muy pendiente de mí. Se lo agradezco un montón.

¿Tenías claro que te irías a su equipo?Porque en tu debut con ‘Hallelujah’ hiciste pleno y se giraron los cuatro

—Fue ahí cuando se dieron los cuatro la vuelta cuando supe que sabía cantar. Lo decidí en el momento; es que no se me pasaba por la cabeza que se diera la vuelta alguno. Admiro mucho a Manuel Carrasco, es uno de los pocos artistas en español que escucho, porque casi siempre escucho música en inglés, así que cuando vi que se giró el primero con Malú se lo dije: me voy contigo.

Después vendrían las batallas, el último asalto, los directos y tu victoria en la gran final. ¿Cómo ha sido tu evolución?

—Creo que mi evolución ha sido que no me dé vergüenza cantar delante de la gente e interpretar. En mi audición a ciegas estaba cohibida, con los hombros subidos y todo el tiempo con los ojos cerrados. Al final he disfrutado y he estado en mi salsa. No confío al 100% todavía, me falta un poquito, pero estoy orgullosa de mí misma en cierto modo porque no me esperaba que pudiera transmitir con gestos y miradas.

¿Ha habido algún momento complicado en el concurso?

—Fue una de las galas, en el directo. Me puse mala con bronquitis y lo pasé muy mal.

Estos días estás en Jerez con los tuyos. ¿Te reconoce la gente?

—Me reconocen un montón. No me esperaba tanto apoyo de la gente de Jerez, se paran y me dan la enhorabuena. Yo pensaba que por mi estilo musical iba a tener menos apoyo y ha sido al revés.

¿Cuáles son tus planes ahora?

—En dos semanas me voy a Madrid y empezamos a hablar del contrato y del disco. ¿Tienes ya una idea de cómo va a ser?¿Va a ser en español o en inglés? —Todavía no se ha hablado nada, pero mi idea es que sea casi todo en español y que haya algunos temas en inglés. La gente tiene la idea equivocada de que yo cante más en inglés porque me gusta mas el inglés, pero a mí me gusta mi idioma, lo que pasa es que canto R&B y soul y no hay canciones en español de este estilo

¿Qué le pides al nuevo año?

—Que el disco que saque tenga éxito, que a la gente le guste lo que hago y mucha salud para mí, para mi hijo y para mi familia.