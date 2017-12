Sanchez Rull apela el auto judicial por el caso Fitonovo

El ex concejal de urbanismo y posterior alcalde socialista de Algeciras, Diego Sánchez Rull, ha apelado contra el auto de fecha 14 de noviembre de 2017, resolutorio de los recursos de reforma interpuestos contra el auto de transformación en procedimiento abreviado de fecha 20 de julio de 2017.



También han realizado esta apelación dos miembros implicados en el caso, Emilio Tomás de la Cruz y Ángel Cárdenas Rodríguez, ambos involucrados supuestamente "en prometer el pago de comisiones al Delegado de Construcción y Urbanismo y posterior alcalde", a quien le fueron entregadas, según el juez, “al menos dos comisiones de 130.000€ y 18.000€”, por la adjudicación del Polideportivo El Calvario de Algeciras".



Además, se ha requerido a la representación procesal de Sánchez Rull copia de la sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo de Algeciras del 21 de diciembre de 2012, al no ser un particular que obre en las actuaciones que pueda ser testimoniado.