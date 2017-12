Concluye la evacuación de enfermos de feudo opositor cerca de Damasco

Concluyó esta madrugada la evacuación de enfermos graves de la región de Guta Oriental, principal feudo opositor a las afueras de Damasco, con la salida del último grupo de personas incluidas en el pacto entre las autoridades y la facción armada Ejército del Islam.



El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó de que otros doce pacientes salieron durante la noche, junto a tres combatientes que estaban presos por los insurgentes, y fueron trasladados por equipos de la Media Luna Roja a hospitales de la capital, Damasco.



Los evacuados salieron a través del paso de Wafidin, que comunica Guta Oriental con el área controlada por el ejército sirio, tal y como hicieron las dos tandas anteriores, el martes y el miércoles de madrugada.



Según el Observatorio, 29 enfermos y 29 prisioneros han sido evacuados a lo largo de tres días, gracias a un pacto sellado por el Gobierno sirio y el grupo islamista, aunque este último no ha confirmado la liberación de los detenidos que están en sus manos.



El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que supervisa el proceso con su socio local, la Media Luna Roja siria, informó de la evacuación de 16 personas en total hasta el día de ayer, la mayor parte de ellos, niños.



Sin embargo, destacó que "muchos necesitan ayuda médica urgente" en Guta Oriental, donde no existe equipamiento para someter a algunos pacientes a operaciones o tratamiento adecuado.



Por su parte, la Sociedad Médica Siria Americana (SAMS, en sus siglas en inglés) confirmó ayer que doce niños fueron evacuados para recibir tratamiento médico en hospitales de Damasco, pero no ha informado aún de las últimas salidas.



La SAMS estima que en Guta Oriental residen 641 pacientes que necesitan salir urgentemente de esa zona para recibir tratamiento médico.