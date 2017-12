Queridos Reyes Magos

No sé cómo sus originales majestades interpretan esta moda actual de que en cabalgatas conmemorativas de la esperada visita que cada seis de enero nos, amablemente, perpetráis uno de los tres sea mujer, normalmente Baltasar, que al ser negro, negra en este caso, disimula su femenina condición oscureciendo rostro con maquillaje y así no hay que ampliar el cuento a los angelitos creyentes sobre que también puede darse el caso de las reinas magas. ¿Reina maga? Sí, trotando en camella desde Belén cargadita de juguetes... Majestades, hagan ustedes algo, por esta zona de la tierra se nos ha ido la sesera y una cosa es defender la igualdad y otra ser imbéciles y a este paso tendremos un rey mago, una reina maga y otro transexual, pajes gays y/o lesbianas derivando en desfile Orgullo para que todos se sientan partícipes e iguales, o igualas, y a la caca la esencia de los cuentos; total, el lobo feroz dicen ahora algunos era sexista porque solo comía niñas, Blancanieves machista porque se pasaba el día limpiado a la espera de que vinieran los enanos y Cenicienta una pusilánime redomada esperando que un tío encantado le pusiera un zapato y se la llevara en brazos -menos mal, apunto sudoroso, que esta es una misiva privada entre ustedes, orondas realezas, y este que rabioso teclea, al que de lo contrario colgarían de un mástil colectivos feministas, machistas, los de LGTB, el Ku klux klan, varios círculos de Podemos y todas las corrientes ecologistas de este planeta y algunas venidas del más allá-.

Dicho lo cual, paso a registrar las siguiente peticiones para allegados, cómplices, amigos, conocidos y demás fauna ibérica aún a sabiendas de que el carbón, de leña no el dulce, pudiera ser el elemento fundamental a regalar dado que el que acaba ha sido un año, a todas luces, bastante oscuro.

Para Susana un manto más grande con el que cubrir a mayor número de gente porque anda necesitada de séquito y cariño tras el traspiés de Madrid y un set de maquillaje de fantasía de la Señorita Pepis, to chulo, y para su fiel vice Jiménez Barrios unas adidas running ahora que por las tardes se patea Sevilla para controlar tipín y dos búhos para su colección, mejor, búho y búha por eso de la igualdad; para Juan Marín, el amado y nunca bien ponderado socio, laca de la buena para mantener en su sitio el flequillo y la receta de las madalenas de Pozo... -¿qué no?, pedazo de regalo- y para Juanma Moreno un canal web donde explicar al detalle cómo tenerlo a huevo y conseguir no gobernar, dándole por tanto continuidad al disfrute de ese arduo trabajo que es mantenerse en la oposición y con nómina. Para el amigo Maíllo quisiera un retiro amable en Aracena, aires de la sierra, porque si lo de IU no pita, la fusión con Podemos chirría y para su compañera Teresa una caña de pescar y mucho carrete y así con Kichi pruebe anzuelos desde el puente nuevo, El Corte Inglés al fondo, canturreando los dos Sueño con serpientes de Silvio... -pobre Silvio-. A Rajoy, una maquinilla eléctrica a ver si conseguimos verle la cara y la edición remasterizada de El Rey cantada por Pedro Vagas, el cual sigue siendo "con dinero o sin dinero...". A Pablo Iglesias, cómo no, un husky de Ralph Lauren y gomina para que se disfrace ahora en carnavales y patee Cádiz cantando por Vera Luque Los del planeta rojo con su amigo Sánchez, Pedro, para quien solicito la grabación completa de sus discursos para que se escuche y se de cuenta de que habla y habla pero lo que dice no es muy comestible y, por ello, os reclamo una botella de palo cortao a ver si coge tono.

A Espadas, juanillo, otras running para cuando hace caminos por esos senderos de madera en Rota y una suma suficiente con Ciudadanos -eso se pide mucho ahora en cartas municipales- como refleja su encuesta, y a Ruiz Arana, que es el alcalde de los caminos, una tele, este año a ver si sí después de tres, aunque sea una chica Telefunken de 14 pulgadas, mientras que a Víctor una perola de berza con pringá que con los brackets se está quedando en ná, abrazos fuertes para mecer su pena y que la ex gerente del Consorcio no le denuncie por despido improcedente tras su retorno a Chiclana Natural junto a Chefy, para el que pido un fuerte con caballería e indios comanches para que practique la defensa dentro del acuartelamiento. Para Irene, que este año rió menos pero el que viene seguro que reirá más, flores escogidas de este mi jardín para que recupere la esencia natural de las cosas importantes como el olor de la brisa que empuja el río cuando vierte en la desembocadura. Copazo.

A Mamen una hoja en blanco y un boli chulo de esos que terminan con goma en forma cabeza de goofy para puntear una lista del uno al diez y con ella saldar cuentas pendientes post-congreso y un tándem color rojo para que invite a montarse tras ella a Armario o a Alconchel o a Juanra o a Chiqui o a... a un paseo por los carril bicis de Jeré, me encanta, mientras que a Santi, Isabel y José Antonio Magia Borrás edición 150 trucos y sombreros de copa para practicar por Consistorio y a ver si así salen las cuentas, naranjas al aire, una piscina del Leroy para zambullirse y otra lista en blanco para intentar rellenarla desde Cádiz... En ambas, Laura de tres y para ella una pelota de basket para que se juegue a patatero con Ángel una cena en Universo -que se den prisa antes de que se queden allí sin patronos...-. A David de la Encina un busto sonriendo suyo para que lo use de pisapapeles sobre su escritorio y sufra en piel y carne lo que significa verle sonriendo siempre y to pa ná, mientras que para Antonio Jesús una copia del mismo busto para que tenga siempre a mano algo que arrojar ahora que volverá a ser candidato y poción mágica de Panoramix para darle fuerza a lo suyo -al partido, no confundamos...-. Para Pepe Loaiza una encuesta que le de más de seis en San Fernando, mientras que para la alcaldesaCavada un retrato de López Gil vestido de flamenco tocando palmas por Camarón ahora que sobre el asunto arrima tanto, camisa de lunares anudada al ombligo y un marco de plata para colgarlo en su bonito despacho. Y para Antonio Sanz la estación de bomberos completa de los click de Famobil, coches rojos, helicópteros y, sobre todo, estaciones de radiocontrol para que de madrugada en pijama sobre la alfombra de su casa de El Puerto se distraiga organizando rescates. ¿El Puerto? Para Candón, la doble nacionalidad España-Irlanda, la receta del café irlandés, una botella de Jameson, que es el mejor whisky irlandés y, cómo no, una pinta de Guinness bien fría. No me olvido de Pacheco, libertad sin ira y tres libros de más y que se jodan los guardias.

Para Saldaña pido un iPad tamaño extra para que disfrute en modo cine repitiéndose las intervenciones parlamentarias que le deja hacer su partido, que es más de subir al atril a Mestre o Crespo, mientras que para Pelayo una escusa buena para no tener que ser candidata en Jerez sin perder rango y para Teo el habitual fular de todos los años en tonos vivos, una encuesta menos intencionada de su partido para hacerla desistir como la que le enseñaron esta semana -Sanz de parte de Juanma- y otro pasodoble memorable del Selu y para Landaluce una camiseta de Juego de Tronos con la serigrafía de Hodor por la bondad que transmite la mirada de ambos en todo momento, ejem. Para Ruiz Boix, otra camiseta, pero la suya con el emblema del rey de la noche al frente de los caminantes blancos y un Monopoly para que se compre siempre La Castellana donde, justamente, su Madrid perdió 0-3 contra el Barsa de Messi... -no sabía cómo llegar hasta esto, já-.

Claro que no me puedo olvidar de mi brosito, a quien le pido un rosario nuevo de bolsillo para que rece raudo entre pecado y pecado y, para quien ambos sabemos, una frase, que es siempre la flor destacada de este nuestro jardín y que es nada menos que de Bob Marley: "La verdad es que todo el mundo te va a herir. La idea es encontrar por los que vale la pena sufrir" -emoticono de ohhh-. Para todos otra de Amalia Angelou, una de las grandes figuras de la cultura afroamericana: "Las personas olvidarán lo que dijiste y lo que hiciste, pero nunca cómo las hiciste sentir".

Mágicas majestades, hay muchos más, bien lo saben ellos que caminan conmigo aunque no les cite, personas cercanas y buenas que hacen de la vida algo excepcional y para las que pido momentos muchos de esa felicidad sencilla que fluye, por ejemplo, de una conversación amigable entre vinos y viandas. Que los malos aires y las personas que los provocan pasen de largo, polvos mágicos para que los políticos entiendan mejor su condición de servidores públicos y no de estrellas de la tele, que Cádiz, mi provincia, y Andalucía, mi tierra, luzca productiva y mejor en lo posible y renovaré votos y compromiso por y para ello, que los maltratadores que después intentan suicidarse lo consigan y una oración por los 189 niños que han perdido a sus madres este año por la violencia machista y, también, que las mujeres que abusan de su condición y ventaja para falsear abusos o acosos encuentren la sequedad eterna allí donde lo contrario resulta imprescindible llegado el momento -lo sé, majestad, lo sé...-. ¿Para mí? Poco. En todo caso, ganas de reír, a fin de cuentas qué cosa mejor se puede tener en esta vida. Y a todos, todos, todos, feliz 2018.