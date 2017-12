Detenido un cuidador de mayores que se hacía pasar por médico

La Guardia Civil en La Rioja ha detenido a un cuidador de personas mayores dependientes que se hacía pasar por médico para asistirles en hospitales y en domicilios particulares sin tener la titulación para ejercer la medicina en España y por estafar a una anciana 3.740 euros por unas inyecciones.



Esta persona, de 25 años, natural de Honduras y vecino de Nájera (La Rioja), ha sido detenido como presunto autor de los delitos de intrusismo laboral, estafa y contra la salud pública, y se ha tramitado un expediente de expulsión al estar en situación irregular en España.



En una nota, la Guardia Civil ha indicado hoy que esta operación se inició el pasado mes de noviembre al conocer que una mujer de 81 años había sufrido una estafa por valor de 3.740 euros, tras haberle suministrado la persona que la cuidaba un falso tratamiento médico a base de dos inyecciones destinadas a mejorar su estado de salud.



Familiares de la víctima manifestaron que esta persona fue contratada de manera particular al creer que se trataba de un médico en prácticas, que ejercía cometidos de cuidado de personas mayores.



También indicaron que el detenido les había garantizado que el dinero por las inyecciones les sería reembolsado una vez que el Ministerio de Sanidad aprobara la subvención que iba a pedir, pero no supieron nada más de él tras suministrarle la primera de las inyecciones a la víctima.



Esta persona no ha ejercido de manera oficial en centros públicos de La Rioja, ha añadido la Guardia Civil, cuya investigación determinó que el presunto autor de la estafa residió en Vitoria desde noviembre de 2016 a junio de 2017.



En Vitoria realizó un curso de socorrismo y primeros auxilios, sin llegar a superar las pruebas finales e intentó hacerse voluntario de un organismo privado para presuntamente tener acceso a personas dependientes que necesitan ayuda de asistencia a domicilio.



El detenido, a finales del pasado mes de junio, se trasladó a La Rioja para cuidar, acompañar y asistir a personas dependientes y en agosto contactó con los familiares de la víctima, ante los que se hizo pasar por médico y mostró un título de medicina a su nombre.



El Colegio Oficial de Médicos y el Ministerio de Educación han informado de que el detenido no posee ningún título de medicina expedido en España y no ha solicitado ninguna convalidación.



Las actuaciones han sido puestas a disposición de la autoridad judicial y en conocimiento de otros cuerpos policiales por si el detenido ha estafado a más personas en otras comunidades.