El IPC reduce su tasa interanual cinco décimas en diciembre

Bajada de cinco décimas en diciembre? No me creo nada, esto tb estará manipulado. Lo que si es cierto es que los pensionistas perdemos poder adquisitivo con la subida del 0'25, y ahora nos mandará una cartita la Fatima Bañez pa que le besemos el culo por la subida del 0'25. Dimite ya, que solo gobiernas para los empresarios y poderosos, que has atracado las huchas de las pensiones, poniendo en riesgo el sistema publico de pensiones. Y de camino animas al inepto de tu jefe para que dimita tb.