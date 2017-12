Dos detenidos por la muerte de un hombre tras una pelea en Marbella

Dos hombres de nacionalidad checa han sido detenidos por la Policía Nacional por su presunta relación con la muerte de otro varón, de 44 años, durante una pelea ocurrida ayer por la tarde en la zona de Elviria de la localidad malagueña de Marbella.



Según han informado a Efe fuentes policiales los detenidos, de 27 y 33 años, se encontraban en el lugar en el momento de los hechos, que en principio se investigan como un delito de homicidio.



No obstante, la autopsia que se practicará al cadáver será la que determine las causas de la muerte, ya que no tenía heridas externas que permitieran determinar si había sido agredido con algún tipo de arma, han indicado.



Los hechos ocurrieron alrededor de las 17.15 horas cuando un particular avisó a 112 de que se podía estar produciendo una reyerta en una casa okupa de la urbanización Golden Beach, en la zona de Elviria, según han dicho a Efe fuentes del servicio de emergencias.



En el lugar fue atendido por los efectivos del 061 un hombre de 27 años que presentaba heridas leves por arma blanca, y que se trasladó por sus propios medios a un centro médico.



Según el 112, en la misma zona estaba inconsciente el presunto autor del apuñalamiento, un hombre de 44 años y origen portugués, que falleció.