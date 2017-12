El Bus de la Ilusión recorre Cádiz por los niños más desfavorecidos

la asociacion puerta tierra tambien es una de las asociaciones que dan juguetes en.el dia de reyes a los niños ,y sin ninguna ayudas y subenciones, solo con el esfuerzo de su junta directiva ,esta asociacion de la charo galvan , con este de ser de ganar cadiz y podemita ,tiene mucha,suerte siempre no?????? Mas miramientos por las otras,asociaciones que hacen un gran labor ,y dejaros de poneros tantas medallas y coger sobresitos por debajo de la mesa

La dirección IP de su ordenador quedará registrada al realizar el comentario de cara a su identificación por si fuese necesario.

RECUERDE:

- Estas opiniones pertenecen a los lectores y no a andaluciainformacion.es

- No está permitido hacer comentarios injuriosos o contrarios a la libertad de expresión.

- andaluciainformacion.es se reserva el derecho de eliminar comentarios inadecuados.

- No dude en avisar de posibles comentarios inadecuados.

- Los comentarios podrán ser reproducidos textualmente en los periódicos del grupo.