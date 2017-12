A punto de caer con su coche desde la incorporación del Toril

Un vehículo ha colisionado con el quitamiedos de la incorporación del Toril dirección hacia La Línea - Gibraltar en la mañana de hoy, lo que ha provocado que la valla del paso peatonal, se descolgara desde el puente aunque finalmente no ha caído sobre la A7, que se encuentra bajo la incorporación.



Asimismo, 112 Emergencias ha confirmado a VIVA CAMPO DE GIBRALTAR que en el accidente, donde sólo ha estado involucrado un vehículo, no se han tenido que lamentar daños personales. Emergencias también ha manifestado que se han producido algunas retenciones, aunque la Guardia Civil de Tráfico no ha tenido que cortar el tráfico.