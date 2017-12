La Navidad deja en el Mercado del Carmen unas ventas “muy buenas”

Es posiblemente uno de los edificios más visitados de Huelva y lo que atesora en su interior es una de las grandes bazas con las que cuentan los onubenses a la hora de atraer a los visitantes. Huelva enamora por su despensa y el Mercado del Carmen es su gran frigorífico.

A punto de cerrar el año 2017, toca hacer balance, y aunque sus dirigentes reconocen que no se han cumplido las expectativas, no ha sido un mal año, y el final no ha podido ser mejor.

“Las ventas para Navidad han sido bastante buenas, muy buenas, mejor de lo que esperábamos, y además se han anticipado, porque desde el 15 de noviembre empezaron a subir bastante las ventas”, explica a Viva Huelva el presidente de la Asociación deDetallistas del Mercado del Carmen, Plácido Carrascal.

En la misma línea, el gerente del mercado, José Quintero, explica que “son fechas muy especiales que los comerciantes esperan como agua de mayo, y las ventan son fantásticas en la mayoría de los establecimientos, y esperamos que sigan así de cara al 31 de diciembre”.

Sin duda, el marisco es el producto estrella. De hecho, las ventas de Navidad suponen para este sector “entre el 25 y el 30% de las ventas totales del año”. Y aunque aún no hay cifras cerradas, la percepción es que “se ha superado al año pasado, pues algunos puestos casi se han quedado sin marisco y han tenido que reponer”.

Pero también los pescados, las carnes y la charcutería hacen su especial agosto en estas fechas. En este último apartado, Carrascal destaca que “se está demandando mucho el jamón ya cortado”.

Por su parte, Quintero explica que “se va notando algo la recuperación económica, la gente gasta más en alimentación”, aunque no tanto como esperaban, de ahí que las expectativas que tenían sobre 2017 no se hayan cumplido del todo, y es que a pesar de que los bolsillos onubenses están algo más generosos y ha habido “un poco de repunte”, “a ciudades pequeñas como Huelva, la recuperación llega más tarde que al resto del país, les cuesta arrancar”.

Energías renovadas

El año que está a punto de empezar lo afrontan en el Mercado del Carmen con ilusiones renovadas, con una nueva junta directiva que aunque desembarcó a finales de abril, no será hasta esta semana cuando tome oficialmente posesión.

Tanto Carrascal como Quintero coinciden en que uno de los grandes retos de cara a 2018 es la dinamización del mercado y su entorno. “Un reto importante es que el nuevo espacio peatonal abierto en la avenida de Italia -donde Viva Huelva recientemente celebró su décimo aniversario- se llene de uso y atraiga a más gente al mercado”, explica Quintero.

Para ello, esperan contar con el Ayuntamiento capitalino de aliado. Ya han tenido una primera toma de contacto, en la que destacan la “buena sintonía” y según ha adelantado Carrascal, se va a conformar una mesa de trabajo, junto con los detallistas, precisamente para ese gran objetivo de “darle vida al tan querido mercado”.

La idea es tener reuniones periódicas y coordinar nuevas iniciativas para, entre otros aspectos, hacer frente a la gran competencia de las grandes superficies. “Estamos muy dirigidos al cliente de cercanía, y a pesar de la calidad de nuestros productos, la competencia es muy dura”, explican al respecto.

Por ello, están abiertos a todo, a recuperar la apertura los jueves por la tarde o incluso a abrir en festivo, siempre que lo apruebe la mayoría, esos 182 puestos abiertos, el 93% del total, que son “nuestra arma letal”.