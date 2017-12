PP: "El PSOE llegó a las elecciones dopado con el fraude de los ERE"

El Partido Popular ha acusado a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de confundir su cargo de secretaria general del PSOE-A con el de presidenta de la Junta de Andalucía al salir en defensa de los ex presidentes Chaves y Griñán, que se sientan en estos momentos en el banquillo de la Audiencia de Sevilla en el jucio por la pieza política del caso ERE.

La presidenta de la Junta volvió a defender el domingo, durante una entrevista en la cadena Ser, la inocencia y honestidad de los dos ex presidentes de la Junta que están siendo juzgados por el caso ERE, acusados de prevaricación y, en el caso de José Antonio Griñán, también de malversación. La parlamentaria andaluza del PP Ana Mestre, ha denunciado este martes los intentos de Susana Díaz por "lavar la imagen de los ex presidentes procesados" y ha dicho que "el destino de Chaves y Griñán está en manos de los jueces y no de la señora Díaz", y ha criticado que la "presidenta de todos los andaluces" salga en defensa de Chaves y Griñán en el caso ERE.

Mestre ha asegurado que la presidenta de la Junta "trata de dar desde el principio carpetazo al caso ERE", y la ha acusado de "presionar a la Justicia, como ha hecho desde el comienzo de la instrucción". En este sentido, ha recordado que la Junta ha puesto trabas a la investigación de la primera instructura del caso, Mercedes Alaya, ha recortado medios para la Justicia, ha criticado la labor de la Guardia Civil en la investigación, y, por último, ha retirado la acusación y ha pedido el archivo de la causa que se sigue contra Chaves, Griñán y otros veinte ex altos cargos de la Junta, entre ellos seis ex consejeros del gobierno andaluz".

La dirigente del PP-A ha insistido en que serán los jueces los que decidan qué pasará con los procesados, y no la presidenta de la Junta, y ha recordado que el caso ha pasado ya por cinco jueces "y todos han visto indicios de delito".

Mestre ha respondido este martes a Susana Díaz, que el domingo dijo que Chaves y Griñán no se han llevado nada y que el dinero de los ERE no se ha utilizado en la financiación ilegal del PSOE. Ana Mestre, en este sentido, se ha preguntado "qué es llevárselo". "Hay muchas formas", se ha respondido ella misma, y ha recordado el dinero de los parados gastado en "drogas y fiestas del ex director general de Trabajo, Javier Guerrero", o que "militantes del PSOE, incluido el ex consejero Antonio Fernández, se han jubilado como intrusos con el dinero de los ERE".

"No pretendemos ganar en los tribunales lo que no se ha ganado en las elecciones, como afirma la señora Díaz", ha manifestado Ana Mestre. "Que esté tranquila, que no vamos a pedir que se revisen los resultados. Pero me pregunto si el PSOE llegó limpio a las elecciones o si ganó las elecciones dopado por el fraude de los ERE".