Juana Rivas pasará Nochevieja en Italia con sus hijos

Es otra injusticia más a favor de la violencia machista. Así lleva España soportando durante 40 años la prepotencia de la violencia machista, y la prepotencia de la justicia no menos machista, pues cuando en España han muerto 47 mujeres a manos de la violencia machista, la última mujer de tan sólo 20 años se llamaba Andrea, y más tenía el maltratador asesino una orden de alejamiento de la joven víctima, una orden de alejamiento de tan sólo 200 metros. D.E.P. Andrea Castro. La N° 47 de la violencia machista. A que va una mujer víctima de la violencia machista a Italia?, no hay otras formas de estar con sus hijos en vacaciones en España?. Qué medios tiene una mujer desvalida y maltratada para ver a sus hijos a Italia?. Los divorcios de las Jerarquías lo paga el pueblo español?. Qué ayudas sociales tiene la mujer separada o divorciada, por la violencia machista, desprotegida en España.

