Apenas 840 inscritos en la oferta de 11.900 empleos en la fresa

Apenas 840 personas han concurrido, durante los 25 días que ha estado expuesta, a la oferta de 11.900 puestos de trabajo lanzada por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para cubrir las necesidades de mano de obra en la fase de recolección de la campaña de la fresa 2017-2018.



El delegado en Huelva de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Manuel Ceada, ha dicho a los periodistas que dicha oferta respondía a la petición realizada por parte de las organizaciones agrarias para cubrir la demanda de mano de obra durante los últimos meses de la campaña, una "oferta en diferido" porque no supone un trabajo inmediato.



Ceada ha explicado que en la plataforma del SAE se han presentado alrededor de 840 personas, "un número que no palía en ningún modo las necesidades del sector" que solicitaba a través de la Junta de Andalucía "unas 9.000 personas para dar respuesta a ese requerimiento de mano de obra para ese momento puntual".



El delegado ha recordado que el año pasado "al final de campaña, hubo problemas, no hubo mano de obra para poder recoger los frutos".



De ahí que haya defendido la apuesta del sector por cubrir esta necesidad con contrataciones en origen.



"Algunas personas pueden pensar que es una contradicción que con el número de parados que existe en la región no se cubran los empleos necesarios, pero la verdad es que al trabajo agrícola se dedican muchas personas que recurren al campo porque no tienen otro empleo, si bien en el momento que les sale un puesto de trabajo de sus competencias suelen dejarlo", ha señalado.