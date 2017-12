Un menor pierde la mano en Jaén al explotarle un petardo en Nochebuena

Y también,que los padres funcionen como tales....,como tiene ese niño dinero para comprarlos?,donde estaban esos padres? Y un largo etc. Algunos padres son los que compran los a petardos.

Según la ley un menor no puede permanecer solo en la vivienda familiar porque se denominaría abandono,por lo tanto en la calle menos aún,si no esta solo,no puede comprar petardos,si no esta solo,no puede encender petardos,.....