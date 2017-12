El Gobierno acusa a Díaz de preferir conflicto con las 35 horas

Lo necesario sería haber buscado diálogo y buscar el entendimiento

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha lamentado hoy que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, prefiera apostar por el conflicto y la confrontación en torno a la jornada de las 35 horas para los funcionarios, en vez de haber contactado con el Ejecutivo de Rajoy y buscar el entendimiento.



En declaraciones a los periodistas durante un desayuno navideño en Cádiz, Sanz ha lamentado la actitud de la Junta por "de manera ilógica y poco deseable, tratar de imponer una salida a las 35 horas sin diálogo con el Gobierno".



"Desde que se conoció la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la jornada de las 35 horas para los funcionarios andaluces, nadie se ha puesto en contacto con el Gobierno de España y ese no es el camino adecuado", ha reprochado el delegado.



"Lo necesario sería haber buscado diálogo y buscar el entendimiento", ha asegurado Sanz, quien ha defendido que el Gobierno "ha tendido la mano para buscar las soluciones, pero la Junta está interesada en el conflicto y la apuesta por la confrontación".



A Sanz le parece "sorprendente" que Susana Díaz, "tan dada a pedir a otros que cumplan las leyes", busque "subterfugios para frenar una sentencia contundente y una vez más apueste por el no diálogo y el no entendimiento".



El delegado del Gobierno en Andalucía ha criticado que se haga una apuesta por "la confrontación" y por "intentar enfrentar a los trabajadores con el Gobierno central" y ha echado en falta "voluntad de diálogo".



Sanz ha dicho que no puede analizar el acuerdo que hoy se aprueba en el Consejo de Gobierno andaluz hasta que no se conozcan los detalles de este texto.