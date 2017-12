"Vivimos un estado de persecución a ideas legítimas y democráticas"

¿Persecución a las ideas legítimas y democráticas?,.....oiga Vd., por favor no continúe cachondeándose de todos los españoles, que Vd. y su "cuadrilla" lo que han hecho es simple y llanamente saltarse la Constitución, el Estatuto y todas las Leyes que han querido, …en pocas palabras, Vd. es un "presunto" delincuente y como tal tendrá que esperar y asumir lo que dicte la Justicia,...le guste o no (lógicamente a ningún delincuente le gusta que le juzguen, pero TODOS, políticos o no, estamos sometidos a las Leyes que nos hemos dado y saltárselas o permitir que se las salten sería una forma de acabar con el Estado de Derecho, con la Igualdad de todos ante la Ley y con la Democracia).