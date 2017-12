Registrados 40 litros por metro cuadrado en media hora

Pero el aviso no era por abundantes precipitaciones? Entonces a la AEMET se le han colao 40 litritos de nada. Bueno, lo importante es que pese a la pleamar no hay que lamentar daños. Rápida actuación del ayuntamiento que según parece no estaba durmiendo como la AEMET.

Nº 1 | La esperanza de la reconquista (25/12/2017 12:23) DENUNCIAR COMENTARIO

Y el cañón de tormentas? No está para eso?

Nº 2 | Respondan (25/12/2017 17:00) DENUNCIAR COMENTARIO

No es cañón de tormentas, es tanque jajajaja pero aparte de eso el tanque se construyó para evitar la acumulación de agua en la zona de calzada de la infanta,que tiene algunos lugares por debajo del nivel del mar,u era un arroyo.

Nº 3 | Cuervo ingenuo* (25/12/2017 18:28) DENUNCIAR COMENTARIO

I.U, este problema si lleva, desde que estuvisteis gobernando con el Sr.Medina, al día de hoy sigue. Tiempo creo que ha pasado, para darle una solución. Ya está bien en perder el tiempo con tonterías, como las canciones de la legión, que seguirán cantando queráis o no. Pero no solo la legión, todos los cuerpos militares, donde hay hombres y mujeres. Trabajar para dar solución a esto y dejarse de tonterías, que si la marea estaaaaaa. Que los chinos, hacen una isla dentro del mar y no se inunda.

Nº 4 | Venga manos a la obra. (25/12/2017 21:30) DENUNCIAR COMENTARIO

Cuervo, ahora vendran con que ellos no han gobernado. Pero si se han llevado la pasta. O Julia, Willi etc, no se han llevado dinero de aquí, en Congreso, Senado y Europa. Venga, que hay trabajo y mucho en esta ciudad. Es verdad o no Cuervo. Venga dejarse ya de cantar.