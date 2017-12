Junta aprobará el acuerdo sindical sobre jornada de empleados públicos

El Consejo de Gobierno aprobará mañana el acuerdo que alcanzaron la Junta y los sindicatos para elevar la jornada de los empleados públicos de 35 a 37,5 horas semanales, de las que 35 horas serán presenciales y el resto no presencial.



El Gobierno andaluz ratificará así este acuerdo después de que el Consejo de Gobierno tuviera conocimiento de él la semana pasada y después se remitiera al Tribunal Constitucional (TC) para aclarar que cumple la sentencia que dictó este órgano judicial.



El TC estimó el recurso del Gobierno central contra la reducción de la jornada laboral de los 250.000 empleados de la Administración andaluza, medida que generó unas 7.000 contrataciones adicionales.



La presidenta andaluza, Susana Díaz, defendió en el Parlamento que su Gobierno cumple las leyes, acata las sentencias y las ejecuta, además de garantizar que los acuerdos que cierra con sindicatos y patronal se hacen "con rigor y seguridad jurídica".



Díaz lanzó un mensaje de tranquilidad a estos contratados y garantizó que "no van a ir a la calle".



La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que no se alterarían los turnos, ni las planillas, ni los horarios presenciales ni los contratos generados.



El Consejo de Gobierno también aprobará mañana las primeras 25.520 plazas de la oferta pública de empleo para dar estabilidad laboral, en un proceso que pretende culminar con 37.115 plazas totales antes de finales de enero.



Además, se aprobará el anteproyecto de ley para un urbanismo sostenible en Andalucía y el decreto por el que se aprueba la modificación de los estatutos de la Universidad de Córdoba.