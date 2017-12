El PP gana un escaño en detrimento de Cs por el voto exterior

El Partido Popular (PP) ha ganado hoy un escaño en la provincia de Tarragona en detrimento de Ciudadanos (Cs) tras contabilizarse esta mañana los votos emitidos desde el extranjero, aunque está pendiente de confirmación por un recuento que se llevará a cabo esta tarde.



Según han confirmado a Efe fuentes de Ciudadanos, el recuento de los votos CERA (Censo de los españoles residentes ausentes) en Tarragona ha restado un diputado a la formación naranja, que se quedaría con 36, en favor del PP, que subiría a 4 en total, aunque los populares han señalado que aún está pendiente un recuento definitivo.



Tras este recuento del voto procedente del extranjero, el primer candidato del PP por Tarragona, Alejandro Fernández, recupera el escañoque había perdido el pasado día 21, en detrimento del candidato Cs, Fernando Pecino Robles.



Un total de 226.381 residentes en el extranjero podían votar en las elecciones autonómicas catalanas y la participación se disparó hasta el 81 % con relación a los comicios del 27S de 2015.



En concreto, el número de solicitudes de voto de catalanes residentes en el extranjero que fueron aceptadas hasta la víspera de los comicios, era de 39.521, lo que supone un 81,53 % más de las que se aceptaron en las elecciones del 27S de 2015.



No obstante, la participación en el extranjero no alcanza ni una sexta parte de los 226.381 catalanes residentes fuera de España con derecho a voto, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).



En las elecciones del pasado día 21, Cs fue la formación ganadora con 36 diputados, seguida de Junts per Catalunya (JxCat), con 34, mientras que Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) fue la segunda formación independentista con 32 representantes en el Parlament.



A continuación se situaron, el PSC con 17 escaños, CatComú-Podem con 8 y, con el recuento realizado hoy en Tarragona, los populares empatan a 4 escaños con los anticapitalistas de la CUP.



A pesar de su victoria, Cs no puede formar gobierno porque las tres formaciones independentistas tienen mayoría absoluta con 70 diputados.