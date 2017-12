JxCat reafirma en restituir a Puigdemont e instituciones previas a 155

Junts per Catalunya (JxCat) ha reafirmado hoy su objetivo de restituir "todas las instituciones legítimas catalanas tal y como estaban previamente a la aplicación del 155", incluido votar a Carmen Forcadell como presidenta del Parlament.



Fuentes del JxCat han fijado hoy la estrategia de la formación liderada por Carles Puigdemont, que se encuentra en Bruselas para evitar la justicia española, y ha reiterado su apuesta por investir al cesado presidente de la Generalitat.



En este sentido, insisten en restituir "Gobierno legítimo de la Generalitat, presidente de la Generalitat y también la Mesa del Parlament de Cataluña".



Asimismo, estas fuentes añaden que no se plantean "otra posibilidad que votar a Carmen Forcadell como presidenta que es del Parlament, así como al resto de miembros de la mesa que ahora sean diputados".



Se da la circunstancia de que el número cuatro de la lista de Junts per Catalunya, Jordi Turull, y el número cinco de la candidatura de ERC, Carles Mundó, discreparon anoche en público en un programa de TV3 sobre el candidato que debe ser investido president de la Generalitat.



Mundó defendió que, en el caso de que Carles Puigdemont se quede en Bruselas para evitar la prisión y Oriol Junqueras salga de la cárcel, éste último debe ser investido president "porque encaja en la idea de gobierno legítimo que se ha planteado en todo momento".