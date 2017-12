Más de 3.000 rondeños dicen "NO" al corte del Puente Nuevo

Se puede estar de acuerdo o no con la medida de restricción del tráfico en el puente nuevo, pero de lo que creo la gran mayoría de los rondeños están de acuerdo es la forma en la que se plantea la actuación. Este es otro ejemplo más de la forma de gobernar de Valdenebro y los que la rodean en el tripartito, si es que se le puede llamar gobernar a lo que están haciendo. ¿Cuánto falta para las elecciones municipales?

