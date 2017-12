"La mayoría abrumadora del soberanismo pide actuar con generosidad"

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixat, que se encuentra preso en la cárcel de Soto del Real (Madrid), ha hecho pública hoy una carta a través de las redes sociales en la dice que "la mayoría abrumadora del soberanismo pide actuar con más generosidad y sentido de Estado que nunca".



En el escrito, fechado el pasado 21 de diciembre, Cuixart señala que acaba de conocer los resultados de las elecciones catalanas y que su primer pensamiento ha sido para "la escuela catalana", que hace fuertes a los catalanes, junto a la "democracia y la cultura".



"Felicitémonos una vez más. Cada vez que se nos convoca, aunque sea en unas circunstancias del todo ilegítimas, el pueblo de Cataluña no falla nunca", señala, en referencia a la "participación récord".



"No desfallezcamos en el fortalecimiento de los grandes consensos de país; unidos en la diversidad -añade-. Este 2018 conmemoramos los 150 años del nacimiento de Pompeu Fabra, genio ordenador de la lengua catalana; la lengua de acogida de miles de catalanes venidos de todas partes: aquí no se ha pedido nunca ninguna renuncia, sino todo lo contrario. Toda suma enriquece, nos hace más libres".



Cuixart subraya que "estamos viviendo unos tiempos duros, muy duros", y emplaza a la sociedad a fijarse en lo que, a su entender, son los puntos fuertes de la sociedad catalana: "Modelo de escuela catalana, democracia y cultura".



El presidente de Òmnium Cultural finaliza la carta pidiendo a los "amigos y amigas" que sean fuertes y aprovechen estos días para estar con la familia, "con la mínima tristeza y la máxima esperanza".



"Juntos y con la fuerza de la ternura y la ilusión", agrega, antes de dedicar un recuerdo "muy espacial" a la familia de Oriol Junqueras y Jordi Sanchez, también encarcelados.



También dedica unas palabras a "aquellos se encuentran en el exilio, lejos de los seres más queridos", y da las gracias "a todos" por la calidez.



"Para Navidad y para todo el año: paz diálogo, justicia y libertad. ¡Os quiero mucho! ¡Viva Cataluña libre!", concluye.